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Збірна Польщі лишилася без 8 гравців на матч з Україною: яка причина

Варшава, Польща, П'ятниця 07 червня 2024 14:10
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Збірна Польщі лишилася без 8 гравців на матч з Україною: яка причина Фото: гравці збірної Польщі (facebook.com/LaczyNasPilka)
Автор: Анастасія Большакова

Вже за лічені години пролунає стартовий свисток у матчі Польща - Україна, а у складі наших суперників відбулися значні кадрові зміни. 8 гравців збірної Польщі не зможуть допомогти команді на полі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Польського футбольного союзу.

Хто та чому пропустить матч

Напередодні гри наставник польської збірної Міхал Пробєж вніс у за'явку гри лише 21 футболіста, забравши з розширеного списку аж 8 гравців.

Відомо, що на поле не вийдуть такі гравці: Павел Давидович, Якуб Пьотровськи, Даміан Шиманськи, Кароль Свідерськи, Ян Беднарек, Пшемислав Франковськи, Бартош Сліш та Кшиштоф Пьонтек.

Є ймовірність, що головний тренер поставив у приорітет відпочинок гравців, перш ніж розпочати інтенсивну підготовку до своєї важкої групи на Євро.

Збірна Польщі лишилася без 8 гравців на матч з Україною: яка причинаФото: Збірна Польщі з футболу (pzpn.pl)

Для наших опонентів ця гра буде першою у межах підготовки до континентальної першості. До того ж, біло-червоні здобули перемогу у п'яти останніх матчах з семи на домашньому стадіоні.

Де та коли дивитися матч і прогнози букмекерів

7 червня у Варшаві відбудеться товариський матч збірної України з Польщею. Зустріч пройде на Національному стадіоні о 21:45.

Трансляція матчу буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" та на MEGOGO.

Включення передматчевої студії розпочнеться о 20:30 і буде доступне на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна".

Букмекери надають перевагу збірній Польщі, проте незначну. Перемога біло-червоних оцінюється коефіцієнтом 2.69, у той час, як на перевагу українців стоїть - 2.79. На нічию букмекери розраховують з коефіцієнтом 3.35.

До слова, Ребров повернув до заявки дует зірок-легіонерів.

Також ми розповідали, хто судитиме товариський матч перед Євро-2024.

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