Зберіть цей список у своєму домі на випадок блекауту: що має бути обов'язково

Вимикання світла в Україні стали вже постійними й РФ може завдати нового удару будь-якої миті. Оскільки попереду святкові дні, то варто заздалегідь запастися найнеобхіднішими продуктами та речами.

Що обов'язково має бути у вашій коморі на випадок блекауту, розповіли Telegram-каналі " Бережи себе ".

Які продукти мають бути в запасі

Крупи – важливо, щоб їх можна було приготувати звичайним окропом за допомогою запарювання. До каш відмінно підійдуть овочі, які можна приготувати заздалегідь. Деякі овочі містять більше поживних речовин, якщо їх обсмажити - наприклад, помідори та морква. До каші можна додати бринзу чи фету, оливки, зелень, цибулю.

Що потрібно купити:

кускус

сочевиця

вівсянка швидкого приготування

гречана каша (потрібно замочувати)

гречані пластівці швидкого приготування

"Якщо гречку залити окропом на ніч, то вона буде готова і без зайвої рідини. А от сочевицю все одно потрібно хоча б трохи приварити", - рекомендує біолог Дарка Озерна.

Сублімовані фрукти та овочі. Деякі сублімовані ягоди та фрукти вже продаються у вигляді порошку. Їх можна залити окропом та отримати фруктовий чай. Додати в кефір або ряжанку - яскраве смузі, в кашу - вийде смачна страва.

Не всі консерви – зло. Консервовані овочі та фрукти можуть чудовою можливістю урізноманітнити раціон. Їх можна додати до салату, каші, зробити з них паштет.

Які вибрати:

Квасоля

Томати

Кукурудза

Горошок

Тунець у власному соку

Мариновані овочі

Анчоуси

Щоб зменшити кількість цукру та солі у консервованих продуктах, їх можна промити ретельно водою.

Супи пюре швидкого приготування. Зазвичай такі супи бувають на основі нуту чи сочевиці. Вони мало калорій, але вони чудово зігрівають і готуються за лічені хвилини. У супи можна додати сухарики, попередньо зварене м'ясо або трохи сала.

Солодка. ВООЗ рекомендує вживати не більше 25 г цукру на добу (це близько 6 столових ложок). Але можна вибрати й більш корисні солодощі:

Сухофрукти

Яблучні чіпси

Пастила

Чорний шоколад

Домашнє печиво

Домашня шоколадна паста

Смачні намазки

Хумус

Арахісові пасти

Джеми з фруктів та ягід

Соус песто

Хумус відмінно підійде до круп, пасти, а також на лаваш або хліб. Можна додавати овочі – на смак. Арахісові пасти стануть чудовим варіантом сніданку в поєднанні з невеликою кількістю джему попелиці сиру. Таку пасту можна додати до кисломолочного сиру і сніданок буде ситним та багатим на білок.

Важливі речі на випадок блекауту

Приготування їжі. Якщо у вас в будинку електрична плита, то варто подбати про безпечний пристрій для приготування їжі. Це може бути сертифікований туристичний пальник або невелика плита з газовим балоном. Обов'язково вивчіть усі правила безпеки та купуйте тільки у перевірених продавців.

Щоб приготувати їжу, можна поставити переносну електричну плиту і підключити її від джерела БП. Ще на допомогу прийдуть мініпічки та спиртові таблетки.

Якщо у вас приватний будинок або є зручний двір, то варто подумати про мангал і можливість готувати просто неба.

Вода. Запасіть воду для технічних потреб, приготування їжі та пиття. Питної води має бути не менше 2 л на особу на добу.

Аптечка. Перевірте аптечку та купіть усі необхідні ліки. Не забудьте зробити запас для членів сім'ї із хронічними захворюваннями, які приймають ліки постійно.

Тварини. Зробіть запас корму для тварин. Якщо вони вживають натуральну їжу – продумайте, що ви можете заздалегідь приготувати та заморозити.

Корисні дрібниці. Свічки, ліхтарики, сірники, батарейки, маленьке радіо – це обов'язково зараз має бути у кожному будинку. Також вам будуть потрібні термоси – для їжі та напоїв. Якщо є така можливість – придбайте додому лампи на батарейках або кілька гірлянд.

Тепло. У всіх членів сім'ї обов'язково мають бути набори теплого одягу. Бажано: комплект термобілизни, теплі спортивні костюми, шкарпетки, флісовий одяг. Також варто зробити запас пледів та ковдр.