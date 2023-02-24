Не зберігайте мотлох: від яких речей варто позбутися напередодні весни

Весна - це пора пробудження всього живого від зимової сплячки. А для людей це час оновлення та очищення від усього старого. Саме на весні варто позбуватися від зайвих речей у домі.
Що варто викинути перед початком нової пори року - читайте нижче в матеріалі Styler.
Коли справа доходить до прибирання непотрібних речей, їх завжди хочеться передивитися та зловити нотку ностальгії. Адже так чи інакше ці речі пов'язані з якимись періодами життя та спогадами.
Але тут криється невелика пастка: ви можете перехотіти викидати непотріб саме через спогади з ним. Тому для ефективної роботи залиште сентиментальність на потім і тверезо оцінюйте, чи потрібна вам саме ця річ.
Варто це робити без поспіху, тому на велике прибирання виділіть день, коли вам не потрібно кудись іти.
А також не забудьте про пакети та коробки, куди будете складати мотлох і потрібні речі.
Одяг та взуття:
Косметика:
Товари для дому:
Не забувайте, що непотріб "тягне" вашу життєву енергію та займає зайвий простір. Якщо від нього позбутися, у всіх сферах вашого життя нібито стане більше місця для всього нового та цікавого.
Раніше ми розповідали, який предмет завжди повинен бути у вашому домі.
Читайте також, які щоденні звички крадуть вашу життєву енергію.