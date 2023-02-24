Не храните старье: от каких вещей стоит избавиться накануне весны

Весна - это пора пробуждения всего живого от зимней спячки. А для людей это время обновления и очищения от всего старого. Именно весной следует избавляться от лишних вещей в доме.
Что стоит выбросить перед началом нового времени года - читайте ниже в материале Styler.
Когда дело доходит до уборки ненужных вещей, их всегда хочется посмотреть и поймать нотку ностальгии. Ведь так или иначе эти вещи связаны с какими-либо периодами жизни и воспоминаниями.
Но здесь кроется небольшая ловушка: вы можете расхотеть выбрасывать хлам именно из-за воспоминаний с ним. Поэтому для эффективной работы оставьте сентиментальность на потом и трезво оценивайте, нужна ли вам эта вещь.
Следует это делать без спешки, поэтому на большую уборку выделите день, когда вам не нужно куда-то идти.
А также не забудьте о пакетах и коробках, куда будете складывать хлам и нужные вещи.
Одежда и обувь:
Косметика:
Товары для дома:
Не забывайте, что хлам "тянет" вашу жизненную энергию и занимает лишнее пространство. Если от него избавиться, во всех сферах вашей жизни будто бы станет больше места для всего нового и интересного.
Раньше мы рассказывали, какой предмет всегда должен быть в вашем доме.
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