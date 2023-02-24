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Не храните старье: от каких вещей стоит избавиться накануне весны

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Пятница 24 февраля 2023 19:54
Не храните старье: от каких вещей стоит избавиться накануне весны Что нужно выбросить из дома перед весной (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Весна - это пора пробуждения всего живого от зимней спячки. А для людей это время обновления и очищения от всего старого. Именно весной следует избавляться от лишних вещей в доме.

Что стоит выбросить перед началом нового времени года - читайте ниже в материале Styler.

Как правильно избавляться от лишних вещей

Когда дело доходит до уборки ненужных вещей, их всегда хочется посмотреть и поймать нотку ностальгии. Ведь так или иначе эти вещи связаны с какими-либо периодами жизни и воспоминаниями.

Но здесь кроется небольшая ловушка: вы можете расхотеть выбрасывать хлам именно из-за воспоминаний с ним. Поэтому для эффективной работы оставьте сентиментальность на потом и трезво оценивайте, нужна ли вам эта вещь.

Следует это делать без спешки, поэтому на большую уборку выделите день, когда вам не нужно куда-то идти.

А также не забудьте о пакетах и коробках, куда будете складывать хлам и нужные вещи.

От чего стоит избавиться

Одежда и обувь:

  • колготки с затяжками
  • растянутые бюстгальтеры
  • одежда не по размеру
  • носки с дырками
  • вещи с не отстирывающимися пятнами
  • старые купальники
  • одежду, которую вы не носите

Косметика:

  • пробники
  • "лысые" кисточки для макияжа.
  • сухие помады или туши
  • пустые баночки и бутылочки
  • растянутые резинки для волос

Товары для дома:

  • сломаная техника
  • старые перьевые подушки
  • старые полотенца с дырками или пятнами
  • посуда с трещинками или с зазубринами
  • выцветшее постельное белье с катышками

Не забывайте, что хлам "тянет" вашу жизненную энергию и занимает лишнее пространство. Если от него избавиться, во всех сферах вашей жизни будто бы станет больше места для всего нового и интересного.

Раньше мы рассказывали, какой предмет всегда должен быть в вашем доме.

Читайте также, какие ежедневные привычки воруют вашу жизненную энергию.

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