Збережете здоров'я: експерт розповіла, яких 5 речей не повинно бути в печиві

Печиво виробляється з різних видів тіста та може містити різні начинки, такі як шоколад, фрукти, горіхи або цукати. Воно може бути виготовлене як в домашніх умовах, так і масово вироблятися на пекарнях чи заводах. У складі печива категорично не повинно бути деяких шкідливих речовин.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Людмили Матішинець.
Сюди відносять частково гідрогенізовані олії та жири.
За словами експерта, вони пов’язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, підвищеним рівнем "поганого" холестерину (LDL) і зниженим рівнем "хорошого" холестерину (HDL).
Категорично в печиві не повинно бути таких барвників:
До шкідливих для здоров'я експерт віднесла:
В печиві не повинно бути таких шкідливих підсолоджувачів:
Мова йде TBHQ (Третбутилгідрохінон, E319), який може викликати нудоту, блювання, дзвін у вухах, делірій і підозрюється в канцерогенності.
Людмила Матішинець зазначила, якщо уникати цих добавок, то можна знизити ризик негативного впливу на здоров’я.
Важливо пам'ятати, що читання етикеток та вибір продуктів з натуральними інгредієнтами допоможе зробити більш здоровий вибір
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