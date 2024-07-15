Збережете здоров'я: експерт розповіла, яких 5 речей не повинно бути в печиві

Трансжири

Сюди відносять частково гідрогенізовані олії та жири.

За словами експерта, вони пов’язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, підвищеним рівнем "поганого" холестерину (LDL) і зниженим рівнем "хорошого" холестерину (HDL).

Штучні барвники

Категорично в печиві не повинно бути таких барвників:

Tartrazine (E102) - може викликати алергічні реакції та гіперактивність у дітей

Allura Red (E129) - пов’язаний з алергічними реакціями та можливими канцерогенними ефектами

Sunset Yellow (E110) - може викликати алергічні реакції та гіперактивність у дітей

Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129 - пов’язані з алергічними реакціями та іншими проблемами зі здоров’ям

Консерванти

До шкідливих для здоров'я експерт віднесла:

BHA (Butylated Hydroxyanisole, E320) - підозрюється в канцерогенності

BHT (Butylated Hydroxytoluene, E321) - може викликати алергічні реакції та підозрюється в канцерогенності

Пропілгалат (E310) - може викликати алергічні реакції та шлункові проблеми

Підсолоджувачі

В печиві не повинно бути таких шкідливих підсолоджувачів:

Аспартам (E951) - пов’язаний з головними болями, алергічними реакціями та можливими неврологічними проблемами

Ацесульфам калію (E950) - підозрюється в канцерогенності.

Сахарин (E954) - канцерогенний

Цикламати (E952) - канцерогенний

Антиоксиданти

Мова йде TBHQ (Третбутилгідрохінон, E319), який може викликати нудоту, блювання, дзвін у вухах, делірій і підозрюється в канцерогенності.



Людмила Матішинець зазначила, якщо уникати цих добавок, то можна знизити ризик негативного впливу на здоров’я.

Важливо пам'ятати, що читання етикеток та вибір продуктів з натуральними інгредієнтами допоможе зробити більш здоровий вибір