Сохраните здоровье: эксперт рассказала, каких 5 вещей не должно быть в печенье

Трансжиры

Сюда относятся частично гидрогенизированные масла и жиры.

По словам эксперта, они связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, повышенным уровнем "плохого" холестерина (LDL) и пониженным уровнем "хорошего" холестерина (HDL).

Искусственные красители

Категорически в печенье не должно быть таких красителей:

Tartrazine (E102) - может вызвать аллергические реакции и гиперактивность у детей

Allura Red (E129) - связан с аллергическими реакциями и возможными канцерогенными эффектами

Sunset Yellow (E110) - может вызвать аллергические реакции и гиперактивность у детей

Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129 - связаны с аллергическими реакциями и другими проблемами со здоровьем

Консерванты

К вредным для здоровья эксперт отнесла:

BHA (Butylated Hydroxyanisole, E320) - подозревается в канцерогенности

BHT (Butylated Hydroxytoluene, E321) - может вызывать аллергические реакции и подозревается в канцерогенности

Пропилгалат (E310) - может вызывать аллергические реакции и желудочные проблемы

Подсластители

В печенье не должно быть таких вредных подсластителей:

Аспартам (E951) - связан с головными болями, аллергическими реакциями и возможными неврологическими проблемами

Ацесульфам калия (E950) - подозревается в канцерогенности

Сахарин (E954) - канцерогенный

Цикламаты (E952) - канцерогенный

Антиоксиданты

Речь идет TBHQ (Третбутилгидрохинон, E319), который может вызвать тошноту, рвоту, звон в ушах, делирий и подозревается в канцерогении.



Людмила Матишинец отметила, что если избегать этих добавок, то можно снизить риск негативного влияния на здоровье.

Важно помнить, что чтение этикеток и выбор продуктов с натуральными ингредиентами поможет сделать здоровый выбор.