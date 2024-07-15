Сохраните здоровье: эксперт рассказала, каких 5 вещей не должно быть в печенье

Печенье производится из разных видов теста и может содержать разные начинки, такие как шоколад, фрукты, орехи или цукаты. Она может быть изготовлена как в домашних условиях, так и массово производиться на пекарнях или заводах. В составе печенья не должно быть некоторых вредных веществ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эксперта по питанию Людмилы Матишинец.
Сюда относятся частично гидрогенизированные масла и жиры.
По словам эксперта, они связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, повышенным уровнем "плохого" холестерина (LDL) и пониженным уровнем "хорошего" холестерина (HDL).
Категорически в печенье не должно быть таких красителей:
К вредным для здоровья эксперт отнесла:
В печенье не должно быть таких вредных подсластителей:
Речь идет TBHQ (Третбутилгидрохинон, E319), который может вызвать тошноту, рвоту, звон в ушах, делирий и подозревается в канцерогении.
Людмила Матишинец отметила, что если избегать этих добавок, то можно снизить риск негативного влияния на здоровье.
Важно помнить, что чтение этикеток и выбор продуктов с натуральными ингредиентами поможет сделать здоровый выбор.
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