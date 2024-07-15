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Збережете здоров'я: експерт розповіла, яких 5 речей не повинно бути в печиві

Понеділок 15 липня 2024 19:05
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Збережете здоров'я: експерт розповіла, яких 5 речей не повинно бути в печиві Чого не повинно бути у складі печива (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Печиво виробляється з різних видів тіста та може містити різні начинки, такі як шоколад, фрукти, горіхи або цукати. Воно може бути виготовлене як в домашніх умовах, так і масово вироблятися на пекарнях чи заводах. У складі печива категорично не повинно бути деяких шкідливих речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Людмили Матішинець.

Трансжири

Сюди відносять частково гідрогенізовані олії та жири.

За словами експерта, вони пов’язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, підвищеним рівнем "поганого" холестерину (LDL) і зниженим рівнем "хорошого" холестерину (HDL).

Штучні барвники

Категорично в печиві не повинно бути таких барвників:

  • Tartrazine (E102) - може викликати алергічні реакції та гіперактивність у дітей
  • Allura Red (E129) - пов’язаний з алергічними реакціями та можливими канцерогенними ефектами
  • Sunset Yellow (E110) - може викликати алергічні реакції та гіперактивність у дітей
  • Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129 - пов’язані з алергічними реакціями та іншими проблемами зі здоров’ям

Консерванти

До шкідливих для здоров'я експерт віднесла:

  • BHA (Butylated Hydroxyanisole, E320) - підозрюється в канцерогенності
  • BHT (Butylated Hydroxytoluene, E321) - може викликати алергічні реакції та підозрюється в канцерогенності
  • Пропілгалат (E310) - може викликати алергічні реакції та шлункові проблеми

Підсолоджувачі

В печиві не повинно бути таких шкідливих підсолоджувачів:

  • Аспартам (E951) - пов’язаний з головними болями, алергічними реакціями та можливими неврологічними проблемами
  • Ацесульфам калію (E950) - підозрюється в канцерогенності.
  • Сахарин (E954) - канцерогенний
  • Цикламати (E952) - канцерогенний

Антиоксиданти

Мова йде TBHQ (Третбутилгідрохінон, E319), який може викликати нудоту, блювання, дзвін у вухах, делірій і підозрюється в канцерогенності.

Людмила Матішинець зазначила, якщо уникати цих добавок, то можна знизити ризик негативного впливу на здоров’я.

Важливо пам'ятати, що читання етикеток та вибір продуктів з натуральними інгредієнтами допоможе зробити більш здоровий вибір

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