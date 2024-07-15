Збережете здоров'я: експерт розповіла, яких 5 речей не повинно бути в печиві
Печиво виробляється з різних видів тіста та може містити різні начинки, такі як шоколад, фрукти, горіхи або цукати. Воно може бути виготовлене як в домашніх умовах, так і масово вироблятися на пекарнях чи заводах. У складі печива категорично не повинно бути деяких шкідливих речовин.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Людмили Матішинець.
Трансжири
Сюди відносять частково гідрогенізовані олії та жири.
За словами експерта, вони пов’язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, підвищеним рівнем "поганого" холестерину (LDL) і зниженим рівнем "хорошого" холестерину (HDL).
Штучні барвники
Категорично в печиві не повинно бути таких барвників:
- Tartrazine (E102) - може викликати алергічні реакції та гіперактивність у дітей
- Allura Red (E129) - пов’язаний з алергічними реакціями та можливими канцерогенними ефектами
- Sunset Yellow (E110) - може викликати алергічні реакції та гіперактивність у дітей
- Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129 - пов’язані з алергічними реакціями та іншими проблемами зі здоров’ям
Консерванти
До шкідливих для здоров'я експерт віднесла:
- BHA (Butylated Hydroxyanisole, E320) - підозрюється в канцерогенності
- BHT (Butylated Hydroxytoluene, E321) - може викликати алергічні реакції та підозрюється в канцерогенності
- Пропілгалат (E310) - може викликати алергічні реакції та шлункові проблеми
Підсолоджувачі
В печиві не повинно бути таких шкідливих підсолоджувачів:
- Аспартам (E951) - пов’язаний з головними болями, алергічними реакціями та можливими неврологічними проблемами
- Ацесульфам калію (E950) - підозрюється в канцерогенності.
- Сахарин (E954) - канцерогенний
- Цикламати (E952) - канцерогенний
Антиоксиданти
Мова йде TBHQ (Третбутилгідрохінон, E319), який може викликати нудоту, блювання, дзвін у вухах, делірій і підозрюється в канцерогенності.
Людмила Матішинець зазначила, якщо уникати цих добавок, то можна знизити ризик негативного впливу на здоров’я.
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