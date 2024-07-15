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Сохраните здоровье: эксперт рассказала, каких 5 вещей не должно быть в печенье

Понедельник 15 июля 2024 19:05
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Сохраните здоровье: эксперт рассказала, каких 5 вещей не должно быть в печенье Чего не должно быть в составе печенья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Печенье производится из разных видов теста и может содержать разные начинки, такие как шоколад, фрукты, орехи или цукаты. Она может быть изготовлена как в домашних условиях, так и массово производиться на пекарнях или заводах. В составе печенья не должно быть некоторых вредных веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эксперта по питанию Людмилы Матишинец.

Трансжиры

Сюда относятся частично гидрогенизированные масла и жиры.

По словам эксперта, они связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, повышенным уровнем "плохого" холестерина (LDL) и пониженным уровнем "хорошего" холестерина (HDL).

Искусственные красители

Категорически в печенье не должно быть таких красителей:

  • Tartrazine (E102) - может вызвать аллергические реакции и гиперактивность у детей
  • Allura Red (E129) - связан с аллергическими реакциями и возможными канцерогенными эффектами
  • Sunset Yellow (E110) - может вызвать аллергические реакции и гиперактивность у детей
  • Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129 - связаны с аллергическими реакциями и другими проблемами со здоровьем

Консерванты

К вредным для здоровья эксперт отнесла:

  • BHA (Butylated Hydroxyanisole, E320) - подозревается в канцерогенности
  • BHT (Butylated Hydroxytoluene, E321) - может вызывать аллергические реакции и подозревается в канцерогенности
  • Пропилгалат (E310) - может вызывать аллергические реакции и желудочные проблемы

Подсластители

В печенье не должно быть таких вредных подсластителей:

  • Аспартам (E951) - связан с головными болями, аллергическими реакциями и возможными неврологическими проблемами
  • Ацесульфам калия (E950) - подозревается в канцерогенности
  • Сахарин (E954) - канцерогенный
  • Цикламаты (E952) - канцерогенный

Антиоксиданты

Речь идет TBHQ (Третбутилгидрохинон, E319), который может вызвать тошноту, рвоту, звон в ушах, делирий и подозревается в канцерогении.

Людмила Матишинец отметила, что если избегать этих добавок, то можно снизить риск негативного влияния на здоровье.

Важно помнить, что чтение этикеток и выбор продуктов с натуральными ингредиентами поможет сделать здоровый выбор.

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