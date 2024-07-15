Сохраните здоровье: эксперт рассказала, каких 5 вещей не должно быть в печенье
Печенье производится из разных видов теста и может содержать разные начинки, такие как шоколад, фрукты, орехи или цукаты. Она может быть изготовлена как в домашних условиях, так и массово производиться на пекарнях или заводах. В составе печенья не должно быть некоторых вредных веществ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эксперта по питанию Людмилы Матишинец.
Трансжиры
Сюда относятся частично гидрогенизированные масла и жиры.
По словам эксперта, они связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, повышенным уровнем "плохого" холестерина (LDL) и пониженным уровнем "хорошего" холестерина (HDL).
Искусственные красители
Категорически в печенье не должно быть таких красителей:
- Tartrazine (E102) - может вызвать аллергические реакции и гиперактивность у детей
- Allura Red (E129) - связан с аллергическими реакциями и возможными канцерогенными эффектами
- Sunset Yellow (E110) - может вызвать аллергические реакции и гиперактивность у детей
- Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129 - связаны с аллергическими реакциями и другими проблемами со здоровьем
Консерванты
К вредным для здоровья эксперт отнесла:
- BHA (Butylated Hydroxyanisole, E320) - подозревается в канцерогенности
- BHT (Butylated Hydroxytoluene, E321) - может вызывать аллергические реакции и подозревается в канцерогенности
- Пропилгалат (E310) - может вызывать аллергические реакции и желудочные проблемы
Подсластители
В печенье не должно быть таких вредных подсластителей:
- Аспартам (E951) - связан с головными болями, аллергическими реакциями и возможными неврологическими проблемами
- Ацесульфам калия (E950) - подозревается в канцерогенности
- Сахарин (E954) - канцерогенный
- Цикламаты (E952) - канцерогенный
Антиоксиданты
Речь идет TBHQ (Третбутилгидрохинон, E319), который может вызвать тошноту, рвоту, звон в ушах, делирий и подозревается в канцерогении.
Людмила Матишинец отметила, что если избегать этих добавок, то можно снизить риск негативного влияния на здоровье.
Важно помнить, что чтение этикеток и выбор продуктов с натуральными ингредиентами поможет сделать здоровый выбор.
Ранее мы сообщали, можно ли летом наесться витаминов из овощей и фруктов.
Также мы писали, какой "копеечный" напиток поможет сбросить вес и снизить холестерин.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.