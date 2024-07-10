Цей "копієчний " напій допоможе скинути вагу та зменшити холестерин

Лікар повідомив, що ви можете допомогти знизити рівень холестерину, ожиріння печінки та навіть потенційно схуднути, просто випиваючи склянку води з лимонними скибочками щодня.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал лікаря Еріка Берга, у якого 12 мільйонів підписників.

Чому вода з лимоном працює?

Експерти припускають, що склянка води з скибочками лимона може мати багато переваг для вашого організму, включаючи зниження рівня холестерину, покращення стану жирової печінки та потенційну допомогу у втраті ваги.

Ви можете легко знайти свіжі лимони в будь-якому супермаркеті. Це означає, що ви можете збити склянку лимонної води всього за копійки.

Доктор Ерік Берг, який спеціалізується на здоровому кетозі та періодичному голодуванні, детально описав переваги щоденного вживання води з лимоном на своєму каналі YouTube.

Він регулярно викладає в мережі пізнавальні відео.

За словами доктора Берга, вода з лимоном не тільки освіжає та смачна, але й має неймовірну користь для здоров’я.

"Особливо в поєднанні зі здоровим кето і періодичним голодуванням", - додав він.

Щоденне вживання води з лимоном може:

зменшити жир у печінці

знизити високий рівень холестерину

допомога при схудненні

боротися з ознаками старіння

боротися з раком

зменшити утворення каменів у нирках

забезпечуює фітонутрієнти

Пояснюючи, як вода з лимоном може зменшити ожиріння печінки, доктор Берг пояснює це фітонутрієнтами в лимонній воді, які можуть значно покращити стан, відомий як стеатоз печінки.

"Це означає проникнення жиру в печінку, тому стеатоз печінки означає ожиріння печінки. Лимонна вода має здатність розчиняти жир у печінці. Є й інші речі, як-от очищення жовчних солей і холіну", - сказав він.

Холін допомагає вашій печінці, мозку та клітинам і впливає на те, як ваше тіло використовує жири.

"Дієта з низьким вмістом жиру, така як кетогенна дієта, також може зменшити до 50% жиру в печінці протягом 14 днів. Але якщо ви додасте трохи лимона у свою воду, ви зможете прискорити справу", - зазначив експерт.