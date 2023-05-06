Збагачуйте своє мовлення. Чим замінити іншомовні слова в українській мові

Прайс

З англійської це означає "ціна" або "цінник". В українській мові є відразу декілька синонімів до цього слова залежно від контексту: вартість, плата, кошт тощо.

Меседж

Це слово "засіло" в нашому мовленні завдяки активному використанню месенджерів - мобільних застосунків, де ми листуємося з друзями. Українська мова пропонує нам такі альтернативи: повідомлення, звістка, лист. Звичайно, два останніх є дещо не відповідними до сьогоднішніх листувань, проте цілком можуть бути використаними.

Челендж

Обожнюєте солодке, проте вирішили сісти на дієту? Для вас це справжній челендж, або українською виклик. Тобто щось, що дається вам непросто, з певними труднощами.

Скіл

Скіл критичного мисленні сьогодні потрібен багатьом, а набагато ліпше використати тут слова "навичка" або "вміння".

Візит

Можливо, ви думали, що це слово є українським, проте ні. Воно походить з англійської "відвідувати". Проте в нашій мові є прекрасний відповідник - відвідини, яке так само походить від слова "відвідувати" або "навідуватися".

Якими власне українськими словами можна замінити іншомовні (фото: Getty Images)

Фотографія

Усі слова, які мають у своєму складі літеру "ф" автоматично є іншомовними, адже ця буква непритаманна для нашої мови. Тобто слово "фотографія" має повноправних замінників. Це "світлина" або "знімок".

Акаунт

Якби розробники світових соціальних мереж були українцями, тоді, ймовірно, замість слова "акаунт" ми бачили б "обліковий запис". До речі, якщо ваша сторінка в Instagram українською мовою, тоді ваш акаунт називається саме обліковим записом.

Ігнорувати

Ще одне правило української мови свідчить про те, що для власне українських слів нехарактерне вживання кількох приголосних літер підряд. Тому замість іншомовного "ігнорувати" можна говорити "нехтувати" або "легковажити".

Момент

​​​​​​​Вдруге можна було подумати, що це слово також є українським. Проте на противагу "моменту" є українська "мить", яка звучить більш милозвучно та художньо.

Нюанси

​​​​​​​У цьому слові можна почути французький мотив, а отже, повинен бути український відповідник. І такий справді є! Замість "нюансів" можна говорити "тонкощі". До речі, власне українське слово звучить глибше та краще розкриває суть обговорюваного.