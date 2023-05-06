Обогащайте свою речь. Чем заменить иноязычные слова в украинском языке

"Прайс"

С английского это означает "цена" или "ценник". В украинском языке сразу несколько синонимов к этому слову в зависимости от контекста: "вартість", "плата", "кошт" и т.д.

"Меседж"

Это слово "засело" в нашей речи благодаря активному использованию мессенджеров - мобильных приложений, где мы переписываемся с друзьями. Украинский язык предлагает нам следующие альтернативы: "повідомлення", "звістка", "лист". Конечно, два последних несколько не соответствуют сегодняшним перепискам, однако вполне могут быть использованы.

"Челендж"

Обожаете сладкое, но решили сесть на диету? Для вас это настоящий челлендж, или на украинском "виклик". То есть что-то, что дается вам непросто, с определенными трудностями.

"Скіл"

"Скіл" критического мышления сегодня нужен многим, а гораздо лучше использовать здесь слова "навичка" или "вміння".

"Візит"

​​​ Возможно, вы думали, что это слово является украинским, но нет. Оно происходит из английского "відвідувати". Однако в нашем языке есть прекрасный ответчик - "відвідини", которое так же происходит от слова "відвідувати" или "навідуватися".

Какими украинскими словами можно заменить иноязычные (фото: Getty Images)

"Фотографія"

Все слова, имеющие в своем составе букву "ф" автоматически иноязычные, ведь эта буква не присуща нашему языку. То есть слово "фотографія" имеет полноправных заменителей. Это "світлина" или "знімок".

"Акаунт"

Если бы разработчики мировых социальных сетей были украинцами, тогда, вероятно, вместо слова "акаунт" мы видели бы "обліковий запис". Кстати, если ваша страница в Instagram на украинском языке, тогда ваш "акаунт" называется именно "обліковим записом".

"Ігнорувати"

Еще одно правило украинского языка свидетельствует о том, что для украинских слов нехарактерное употребление нескольких согласных букв подряд. Поэтому вместо иноязычного "ігнорувати" можно говорить "нехтувати" или "легковажити".

"Момент"

​​​Во второй раз можно было подумать, что это слово также является украинским. Однако в противовес "моменту" есть украинская "мить", которая звучит более благозвучно и художественно.

"Нюанси"

В этом слове можно услышать французский мотив, а значит, должен быть украинский аналог. И действительно есть! Вместо "нюансов" можно говорить "тонкощі". Кстати, украинское слово звучит глубже и лучше раскрывает суть обсуждаемого.