Зажарит и зальет: синоптики предупреждают об опасной погоде

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие сутки будет неблагоприятная

Погода в Украине в среду, 14 августа, ожидается сложной в большинстве областей страны. Часть Украины окажется в зоне сухой и жаркой погоды, а часть – зальет сильными дождями с грозами и градом.

Погода на востоке Украины 14 августа ожидается сухая и солнечная, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха в регионе составит +15 +17 градусов, днем будет жарко, от +31 до +33 градусов.

На юге без дождей, солнечно и очень жарко. Ночью ожидается от +18 до +21 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +32 +34 градусов. В Крыму солнечно и сухо, ночью +16 +18 градусов, днем прогреется до +29 +31 градуса.

Северные области накроет сильными кратковременными дождями и грозами. Ночью в регионе +16 +18 градусов, днем ожидается повышении температуры до +29 +31 градуса.

Западные области окажутся в зоне сильной непогоды. Синоптики прогнозируют дожди, ливни, местами сильные грозы с градом. Ночная температура в регионе будет колебаться от +15 до +19 градусов, днем будет прохладно, +21 +23 градуса, жара сохранится только В Закарпатье и на территории Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областей – там синоптики прогнозируют +27 +32 градуса.

В центральной части Украины будет сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +18 +20 градусов, днем столбики термометров покажут +30 +33 градуса.

В Киеве 14 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. Ночью температура будет колебаться от +19 до +21 градуса, днем ожидается +30 +32 градуса.

Погода в Украине 14 августа

Синоптик Наталка Диденко предупредила, что на столицу Украины уже надвигаются ливни, шквал, гроза и град.

"Серьезные атмосферные заявления на ливень, грозу, шквал и град - уже недалеко от Киева. Учитывая значительные температурные контрасты – будьте очень внимательными, может быть мамадорогая. Как только загремит, закройте окна и, если вы на улице, переждите непогоду в ближайшем помещении. Автомобиль откатите от старого дерева или билборда", - дала свои рекомендации Диденко.

Карта погоды

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила о существенном снижении температуры в Киеве.

А также рассказывали о том, что синоптики предупреждают об ухудшении погоды.