Зажал дверью и протащил: украинца искалечил водитель троллейбуса (видео)

Мужчину в Херсоне зажало дверью троллейбуса (фото: РБК-Украина)

В Херсоне мужчина пострадал из-за невнимательности водителя троллейбуса

В Херсоне мужчину зажало дверью троллейбуса и протащило несколько метров. Инцидент случился 1 ноября в троллейбусе №435 с пожилым человеком. Самое странное, что после всего пострадавшего переместили на скамейку, не додумавшись вызвать скорую.

Как сообщается на странице Facebook "Херсон и окрестности", когда троллейбус тащил мужчину, пассажиры даже не подняли крик.

Случилось ЧП утром на остановке "площадь Свободы" на глазах у десятка ошеломленных горожан.

Когда же водитель опомнился и остановился, все ринулись на помощь к обездвиженному пострадавшему, который лежал на проезжей части.

При этом "скорую" никто не вызывал. Так что о состоянии здоровья пожилого мужчины ничего не известно.

В паблике уточнили, что после произошедшего в КП " Херсонэлектротранс" и вовсе перестали брать трубку. Согласно данным из открытых источников, троллейбус №435 в Херсоне был введен в эксплуатацию в 1992 году, а в 2011 переведен в статус "Учебного". Так что за рулем, вероятно, мог быть ученик.

Posted by Ксюша Машкова on Monday, November 2, 2020

В Херсоне троллейбус протащил мужчину (видео: facebook.com)

Ранее мы писали, что в Сумах пассажир напал на женщину-кондуктора из-за маски. Потерпевшая получила серьезные травмы.

Также сообщалось, что участникам громкого языкового скандала в маршрутке Славянска может грозить тюрьма.