Затиснув дверима і протягнув: українця скалічив водій тролейбуса (відео)

Чоловіка в Херсоні затиснуло дверима тролейбуса (фото: РБК-Україна)

У Херсоні чоловік постраждав через неуважність водія тролейбуса

У Херсоні чоловіка затиснуло дверима тролейбуса і протягнуло кілька метрів. Інцидент трапився 1 листопада в тролейбусі №435 з літньою людиною. Найдивніше, що після всього постраждалого перемістили на лавку, не додумавшись викликати швидку.

Як повідомляється на сторінці Facebook "Херсон та околиці" з посиланням на kherson.net.ua, коли тролейбус тягнув чоловіка, пасажири навіть не підняли крик.

Сталася НП вранці на зупинці "площа Свободи" на очах у десятка приголомшених городян.

Коли ж водій схаменувся і зупинився, всі кинулися на допомогу до знерухомленого потерпілого, який лежав на проїжджій частині.

При цьому "швидку" ніхто не викликав. Так що про стан здоров'я літнього чоловіка нічого не відомо.

У пабліку уточнили, що після події в КП "Херсонелектротранс" і зовсім перестали брати слухавку. Згідно з даними з відкритих джерел, тролейбус №435 в Херсоні був введений в експлуатацію в 1992 році, а в 2011 переведений в статус "Навчального". Так що за кермом, імовірно, міг бути учень.

Posted by Ксюша Машкова on Monday, November 2, 2020

У Херсоні тролейбус протягнув чоловіка (відео: facebook.com)

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