Заздрість здоров'я їсть: чому порівнювати себе з іншими шкідливо

Якщо ви, після гортання стрічок соцмереж, коли-небудь відчували, себе нереалізованим або недостатньо успішним, то ви не самотні у цьому досвіді. Цифрова епоха змінила наше сприйняття себе - завдяки доступності порівняння свого життя з іншими.

Про те, чому ми порівнюємо себе з іншими і яка від цього шкода, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чому ми порівнюємо себе з іншими

Заздрість, як і звичка порівнювати себе з іншими насправді є соціально обумовленою, а не невіддільною частиною людської природи.

Така поведінка закріплюється в дитинстві через певні суспільні норми та очікування - наприклад, якщо батьки порівнюють вашу академічну успішність чи успіхи в спорті з оцінками інших дітей або їхньою діяльністю загалом.

Таке соціальне виховання закладає основу для звички порівнювати на все життя, впливаючи на те, як ми сприймаємо свою цінність та успіх у дорослому віці.

Те, який наслідок має на нас ця звичка порівняння, значною мірою залежить від того, з ким ми себе порівнюємо. Попри те, що для вимірювання свого розвитку і мотивації для вдосконалення це може бути корисним, часто це призводить до заздрощів внаслідок розвитку нереалістичних вимог до себе.

Проте, навіть коли ми хочемо почуватися краще і схильні порівнювати себе з людьми, які перебувають у гіршому становищі, ніж ми, це швидко може стати нездоровим.

Як порівняння шкодить здоров'ю

Емоційне виснаження

Порівняння - це шкідлива звичка, яка призводить до значного емоційного виснаження і загрози психічному здоров'ю. Різні дослідження показали сильний зв'язок між частим порівнянням і підвищеним рівнем депресії та тривожності.

Це особливо характерно для молодих людей, які формують свою ідентичність і більше реагують на суспільний тиск. Крім цього, соціальні мережі створюють постійний потік ретельно підібраних зображень та історій, що робить майже неминучим порівняння себе з представленими ідеальними життями, і, відповідно й виснаженням.

Порівняння призводить до емоційного виснаження (фото: Freepik)

Зниження самооцінки

Частим "побічним ефектом" хронічного порівняння є зниження самооцінки - порівнюючи своє життя, досягнення чи зовнішність з іншими, ви можете відчувати постійні негативні думки щодо себе.

Цей внутрішній критик може завдати неймовірної шкоди, впливаючи на рівень вашої впевненості та змушуючи вас сумніватися у власних здібностях і цінності.

Пастка продуктивності

Постійне порівняння себе з іншими - це рецепт бездіяльності та прокрастинації. Розумову енергію, що витрачається на порівняння, можна було б спрямувати на продуктивну діяльність, яка сприяє зростанню та особистісному розвитку.

Проте через відчуття, що персональні цілі, в порівнянні з іншими, не такі значущі, а досягнути успіху неможливо, мотивація в досягненні мети зникає, натомість приходить розчарування, заздрість і апатія.

Руйнування стосунків

Шкода від порівняння не обмежується лише особистим добробутом. Воно також може призвести до напруження стосунків. Чи то дружба, родинні зв'язки чи романтичні партнерські стосунки, їхня динаміка може стати токсичною, коли затьмарюється заздрістю чи відчуттям власної неповноцінності.

А з часом ці почуття можуть накопичуватися, створюючи емоційні бар'єри і посилюючи образу, яка може бути руйнівною для будь-яких стосунків.

Як перестати порівнювати себе з іншими

Перший крок - це самоусвідомлення. Під час порівняння себе з іншими слід зупинитися і проаналізувати, яка мета цих дій і які емоції ви відчуваєте.

Інший, найпростіший, але дієвий метод - обмеження доступу до платформ або середовищ, які викликають у вас звичку порівнювати.

Крім цього, зосередження на власному шляху не залишає місця для шкідливих порівнянь. Святкуйте власні досягнення та перемоги, якими б маленькими вони не здавалися.

Також шукайте оточення, яке буде вас підтримувати і не бійтеся звертатися за допомогою фахівців з психологічного здоров'я, якщо відчуваєте потребу.