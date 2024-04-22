Зависть здоровья ест: почему сравнивать себя с другими вредно

Если вы, после пролистывания лент соцсетей, когда-либо чувствовали себя нереализованным или недостаточно успешным, то вы не одиноки в этом опыте. Цифровая эпоха изменила наше восприятие себя - благодаря доступности сравнения своей жизни с другими.

О том, почему мы сравниваем себя с другими и какой от этого вред, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему мы сравниваем себя с другими

Зависть, как и привычка сравнивать себя с другими, на самом деле является социально обусловленной, а не неотделимой частью человеческой природы.

Такое поведение закрепляется в детстве из-за определенных общественных норм и ожиданий - например, если родители сравнивают вашу академическую успеваемость или успехи в спорте с оценками других детей или их деятельностью в целом.

Такое социальное воспитание закладывает основу для привычки сравнивать на всю жизнь, влияя на то, как мы воспринимаем свою ценность и успех во взрослом возрасте.

То, какое следствие имеет на нас эта привычка сравнения, во многом зависит от того, с кем мы себя сравниваем. Несмотря на то, что для измерения своего развития и мотивации для совершенствования это может быть полезным, часто это приводит к зависти вследствие развития нереалистичных требований к себе.

Однако даже если мы хотим чувствовать себя лучше и склонны сравнивать себя с людьми, которые находятся в худшем положении, чем мы, это скоро может оказаться нездоровым.

Как сравнение вредит здоровью

Эмоциональное истощение

Сравнение - это вредная привычка, приводящая к значительному эмоциональному истощению и угрозе психическому здоровью. Различные исследования показали сильную связь между частым сравнением и повышенным уровнем депрессии и тревожности.

Это особенно характерно для молодых людей, формирующих свою идентичность и более реагирующих на общественное давление. Кроме этого, социальные сети создают постоянный поток тщательно подобранных изображений и историй, что делает почти неизбежным сравнение себя с представленными идеальными жизнями и, соответственно, истощением.

Сравнение приводит к эмоциональному истощению (фото: Freepik)

Снижение самооценки

Частым "побочным эффектом" хронического сравнения является снижение самооценки - сравнивая свою жизнь, достижение или внешность с другими, вы можете ощущать постоянные негативные мысли относительно себя.

Этот внутренний критик может нанести невероятный вред, влияя на уровень вашей уверенности и заставляя вас сомневаться в собственных способностях и ценностях.

Ловушка продуктивности

Постоянное сравнение себя с другими - это рецепт бездействия и прокрастинации. Умственную энергию, которая тратится на сравнение, можно было бы направить на продуктивную деятельность, способствующую росту и личностному развитию.

Однако из-за ощущения, что персональные цели, по сравнению с другими, не столь значимы, а добиться успеха невозможно, мотивация в достижении цели исчезает, вместо этого приходит разочарование, зависть и апатия.

Разрушение отношений

Вред от сравнения не ограничивается только личным благополучием. Оно может привести к напряжению отношений. Будь то дружба, родственные связи или романтические партнерские отношения, их динамика может стать токсичной, когда омрачается завистью или ощущением собственной неполноценности.

А с течением времени эти чувства могут накапливаться, создавая эмоциональные барьеры и усиливая обиду, которая может быть разрушительной для любых отношений.

Как перестать сравнивать себя с другими

Первый шаг - это самоосознание. При сравнении себя с другими следует остановиться и проанализировать, какова цель этих действий и какие эмоции вы испытываете.

Другой, самый простой, но действенный метод - ограничение доступа к платформам или среде, вызывающим у вас привычку сравнивать.

Кроме того, сосредоточение на собственном пути не оставляет места для вредных сравнений. Празднуйте собственные достижения и победы, какими бы маленькими они ни казались.

Также ищите окружение, которое будет вас поддерживать и не бойтесь обращаться к помощи специалистов по психологическому здоровью, если ощущаєте необходимость.