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Стало известно, сколько Зайцева заплатила пострадавшим в ДТП: сумма ужасает

STYLERЖизнь    19.06.2020 - 14:14
Стало известно, сколько Зайцева заплатила пострадавшим в ДТП: сумма ужасает
Алена Зайцева сейчас отбывает наказание (коллаж РБК-Украина)

Пострадавшим в ДТП с Зайцевой поступили первые компенсации

Адвокат двух пострадавших в ужасной аварии в Харькове Лариса Матвеева рассказала, сколько ее клиенты получили компенсации от Алены Зайцевой. По словам правозащитницы, сейчас на их счета поступило около 30 гривен.

"От Зайцевой недавно поступили первые платежи. Двум пострадавшим поступили платежи суммами чуть больше 30 грн. Никто не считает, что заключение на 10 лет является справедливым наказанием для Зайцевой в этой ситуации. Никто не верит в ее раскаяние и в то, что она сожалеет, что она будет проводить свою жизнь в желании адекватно извиниться перед потерпевшими", – рассказала "Сегодня" Лариса Матвеева.

Адвокат пострадавших сообщила, что видела фото на которых Алена Зайцева якобы загорает на солнце, отбывая наказание в тюрьме, но свое мнение правозащитница по этому поводу не озвучила.

Алена Зайцева, которая была признана виновной в совершении смертельного ДТП в Харькове отбывает наказание в Покровском исправительном центре № 79.

Зайцевой и Дронову еще осталось отбывать наказание 8 лет.

Геннадий Дронов отбывает наказание в ГУ "Крюковская исправительная колония № 29" в Полтавской области.

Как мы ранее сообщали, Алену Зайцеву сфотографировали во время загара за решеткой.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Алена Зайцева
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