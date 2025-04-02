Для зайнятих та втомлених: 5 лайфхаків для прибирання, які зроблять його легким

Прибирання завжди часто здається непосильним завданням. Але все міняється, коли ви навчитеся упорядковувати цей процес.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Real Simple розповідає про методи, які допомагають не тільки зберегти час, але й зробити прибирання частиною повсякденного життя.

Виділіть окремий день для кожного завдання

Один з найпростіших способів підтримувати порядок - визначити певні дні для окремих справ. Наприклад, у понеділок можна прати постільну білизну, у середу - чистити холодильник, а в п’ятницю - мити вікна.

Такий підхід допомагає уникнути хаосу та зробити прибирання більш передбачуваним. Крім того, ви завжди будете знати, що саме потрібно зробити сьогодні, і не доведеться витрачати час на роздуми. Це також дозволяє зберігати стабільність і не втрачати контроль над домашніми справами.

Видаляйте пил щодня, але в різних кімнатах

Пил може негативно впливати на здоров’я, але через те, що його не завжди видно, про нього часто забувають. Щоб ефективно боротися з пилом, варто зробити цю задачу частиною щоденної рутини. "Обирайте одну зону для прибирання пилу щодня, а коли пройдете всі приміщення, починайте спочатку", - радять експерти.

Таким чином, такі місця, як плінтуси, лопаті стельового вентилятора та світильники, завжди будуть чистими без надмірних зусиль. Це також допоможе створити комфортне та здорове середовище в домі.

Протирайте поверхні після кожного використання

Ця порада може здатися складною, але насправді вона значно зменшує обсяг майбутнього прибирання. Якщо ви регулярно протираєте кухонні та ванні поверхні, вам не доведеться боротися зі складними плямами та нальотом.

Наприклад, після кожного прийому душу можна швидко протерти стінки кабіни, щоб уникнути появи цвілі. Такі прості дії займають кілька секунд, але в довгостроковій перспективі економлять години важкої роботи. В результаті ваші поверхні завжди залишатимуться чистими і свіжими.

Завдяки простим правилам прибирання стає простим та легким (фото: Freepik.com)

Діліть завдання на частини

Якщо у вас немає часу на повноцінне прибирання або воно вас виснажує, спробуйте розбивати складні завдання на кілька етапів. Це працює не для всіх процесів, але деякі справи можна зробити більш гнучкими. Наприклад, ви можете завантажити посудомийну машину перед сном, розвантажити її вранці, а дверцята залишити відчиненими для повного висихання.

Так ви уникнете відчуття, що прибирання забирає надто багато часу. Це дозволить зробити процес більш організованим і менш стресовим.

Пилососьте кожен день у зручний для вас час

Пилососити може бути виснажливо, особливо якщо чекати, поки бруд стане очевидним. Проте якщо виділяти всього п’ять хвилин на день для очищення підлог, це стане простою звичкою. Найважливіше регулярно прибирати килими та зони з високою прохідністю, а коли саме це робити - залежить тільки від вас.

"Головне - знайти найзручніший час: після того, як діти підуть до школи, після вечері чи навіть перед сном", - радять експерти. Пилососити щодня, навіть кілька хвилин, допоможе підтримувати чистоту без великих зусиль.