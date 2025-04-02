Для занятых и уставших: 5 лайфхаков для уборки, которые сделают ее легкой

Уборка всегда часто кажется непосильной задачей. Но все меняется, когда вы научитесь упорядочивать этот процесс.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Real Simple рассказывает о методах, которые помогают не только сохранить время, но и сделать уборку частью повседневной жизни.

Выделите отдельный день для каждой задачи

Один из самых простых способов поддерживать порядок - определить определенные дни для отдельных дел. Например, в понедельник можно стирать постельное белье, в среду - чистить холодильник, а в пятницу - мыть окна.

Такой подход помогает избежать хаоса и сделать уборку более предсказуемой. Кроме того, вы всегда будете знать, что именно нужно сделать сегодня, и не придется тратить время на размышления. Это также позволяет сохранять стабильность и не терять контроль над домашними делами.

Удаляйте пыль ежедневно, но в разных комнатах

Пыль может негативно влиять на здоровье, но из-за того, что ее не всегда видно, о ней часто забывают. Чтобы эффективно бороться с пылью, стоит сделать эту задачу частью ежедневной рутины. "Выбирайте одну зону для уборки пыли ежедневно, а когда пройдете все помещения, начинайте сначала", - советуют эксперты.

Таким образом, такие места, как плинтусы, лопасти потолочного вентилятора и светильники, всегда будут чистыми без чрезмерных усилий. Это также поможет создать комфортную и здоровую среду в доме.

Протирайте поверхности после каждого использования

Этот совет может показаться сложным, но на самом деле он значительно уменьшает объем будущей уборки. Если вы регулярно протираете кухонные и ванные поверхности, вам не придется бороться со сложными пятнами и налетом.

Например, после каждого приема душа можно быстро протереть стенки кабины, чтобы избежать появления плесени. Такие простые действия занимают несколько секунд, но в долгосрочной перспективе экономят часы тяжелой работы. В результате ваши поверхности всегда будут оставаться чистыми и свежими.

Благодаря простым правилам уборка становится простой и легкой (фото: Freepik.com)

Делите задачу на части

Если у вас нет времени на полноценную уборку или она вас утомляет, попробуйте разбивать сложные задачи на несколько этапов. Это работает не для всех процессов, но некоторые дела можно сделать более гибкими. Например, вы можете загрузить посудомоечную машину перед сном, разгрузить её утром, а дверцу оставить открытой для полного высыхания.

Так вы избежите ощущения, что уборка отнимает слишком много времени. Это позволит сделать процесс более организованным и менее стрессовым.

Пылесосьте каждый день в удобное для вас время

Пылесосить может быть утомительно, особенно если ждать, пока грязь станет очевидной. Однако если выделять всего пять минут в день для очистки полов, это станет простой привычкой. Важнее всего регулярно убирать ковры и зоны с высокой проходимостью, а когда именно это делать - зависит только от вас.

"Главное - найти самое удобное время: после того, как дети пойдут в школу, после ужина или даже перед сном", - советуют эксперты. Пылесосить ежедневно, даже несколько минут, поможет поддерживать чистоту без больших усилий.