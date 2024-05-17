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"Зайдуть у спину Кураховому, Костянтинівці та Краматорську": сержант Сил оборони дав невтішний прогноз

Що військовий думає про можливі події на фронті (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Андрій з позивним "Хокей" - сержант одного з підрозділів Сил Оборони. Він воює на Авдіївському напрямку та вважає, що скоро на нас може чекати битва за Покровськ.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це "Хокей" розповів у новому відео, яке вийшло на YouTube-каналі "Український свідок".

Так, сержант впевнений, що ймовірна битва за Покровськ триватиме довго. І на цьому все не закінчиться.

"Якщо росіяни візьмуть Покровськ, то зайдуть у спину Кураховому, Костянтинівці та Краматорську. В оточенні опиниться Торецьк. Якщо битва за це місто буде, то вона триватиме довше, ніж битва за Бахмут", - вважає "Хокей".

Окрім цього, військовий заявив, що часу на підготовку вже немає.

"Ми повинні робити оборонні споруди та постійно навчати людей. Одного місяця підготовки для бійців замало, має бути хоча б три. Але спробуємо. Боремося, поборемо", - зазначає сержант.

Після того, як росіяни взяли Авдіївку, додав військовий, фронт просунувся. В результаті з’явились "покровський" та "курахівський" напрямки.

"Це сталося через низку факторів, які знаходяться поза моєю компетенцією. Але я знаю, що так звані "підготовлені позиції", вириті військово-цивільною адміністрацією, були прямо посеред поля. Більшість із них - непридатні до користування. Солдати їх бачили, йшли у посадку та закопувалися власноруч", - заявив "Хокей.

Також він зазначив, що, на його думку, потрібно евакуювати літніх та цивільних з прифронтових міст. Їх там бути не повинно, вважає військовий.

 

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