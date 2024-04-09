Завжди був усміхнений і відвертий. На фронті загинув актор Андрій Доманський

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку театру.

Що відомо про воїна

У повідомленні йдеться, що артист пішов захищати Україну добровольцем.

"Як зазначають у театрі, Андрій Доманський був щирим і добрим. Завжди йшов вперед до своєї мети. Вмів підтримати словом і ділом. Завжди усміхнений, мудрий, відвертий, емоційний, неймовірно талановитий, харизматичний", - описують чоловіка колеги.

Андрій Доманський (фото: facebook.com/zt.gov.ua)

Також повідомляється, що актор 25 років служив театру. Зіграв понад 40 яскравих ролей, був надійним партнером, а від початку повномасштабної війни став надійним захисником.

Прощання з воїном відбудеться 10 квітня о 12:00 у фоє театру.

Андрій Доманський (фото: facebook.com/zt.gov.ua)