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Завжди був усміхнений і відвертий. На фронті загинув актор Андрій Доманський

Вівторок 09 квітня 2024 15:47
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Завжди був усміхнений і відвертий. На фронті загинув актор Андрій Доманський Андрій Доманський (фото: facebook.com/zt.gov.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

На фронті загинув провідний актор Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. Івана Кочерги Андрій Доманський.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку театру.

Що відомо про воїна

У повідомленні йдеться, що артист пішов захищати Україну добровольцем.

"Як зазначають у театрі, Андрій Доманський був щирим і добрим. Завжди йшов вперед до своєї мети. Вмів підтримати словом і ділом. Завжди усміхнений, мудрий, відвертий, емоційний, неймовірно талановитий, харизматичний", - описують чоловіка колеги.

Завжди був усміхнений і відвертий. На фронті загинув актор Андрій Доманський

Андрій Доманський (фото: facebook.com/zt.gov.ua)

Також повідомляється, що актор 25 років служив театру. Зіграв понад 40 яскравих ролей, був надійним партнером, а від початку повномасштабної війни став надійним захисником.

Прощання з воїном відбудеться 10 квітня о 12:00 у фоє театру.

Завжди був усміхнений і відвертий. На фронті загинув актор Андрій Доманський

Андрій Доманський (фото: facebook.com/zt.gov.ua)

Нещодавно ми розповідали, що на фронті загинув легендарний командир роти 67-ої ОМБр Сергій Коновал.

Також ми писали, що російська ракета зруйнувала старовинний житловий будинок у Києві, де знімали серіал.

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