Завжди тримайте їх під рукою: 6 несподіваних способів використання ватних дисків

Чистка екранів без ризику пошкоджень

Екрани комп'ютерів та телевізорів часто збирають пил, що може не лише псує вигляд, але й пошкоджує техніку. Якщо ви хочете прибрати пил без шкоди для екрана, відмовтеся від використання вологих серветок, оскільки вони можуть містити хімічні речовини, що призводять до утворення розводів або помутніння.

Ватні диски є ідеальним варіантом - вони не залишають слідів, ворсинок чи пилу, тому прекрасно підходять для очищення екранів.

Ароматизація повітря в кімнатах

Ще один спосіб використання ватних дисків - створення натуральних ароматизаторів. Для цього достатньо кілька крапель ефірної олії нанести на ватний диск і покласти його у невеликі тканинні мішечки або місткості.

Такі ароматизатори можна розставити по всьому дому - на підвіконня, в ванній кімнаті чи в шафі. Вони довго зберігають свій запах і додають кімнатам приємну атмосферу.

Захист рослин від засухи

Для тих, хто займається садівництвом, ватні диски можуть стати в пригоді як помічники в збереженні вологи в горщиках з рослинами. Просто покладіть ватні диски на дно горщика перед посадкою рослин. Вони будуть утримувати вологу, що допоможе корінням залишатися зволоженими довше, особливо в спекотні літні дні.

Ватні диски - це незамінна річ у багатьох справах (фото: Pixabay.com)

Добрива для рослин

Якщо ви хочете забезпечити своїм кімнатним рослинам додаткове живлення, замочіть ватні диски в розчині добрив або компостного чаю і помістіть їх у горшки з рослинами. Це дасть корінням додаткову підживку, що сприятиме покращенню росту та здоров’я ваших зелених друзів.

Пророщування насіння без ґрунту

Ще одна цікава ідея - пророщування насіння за допомогою ватних дисків. Для цього візьміть пластиковий контейнер з кришкою, викладіть на його дно ватні диски, злегка зволожте їх водою і рівномірно розкладіть насіння.

Накрийте контейнер кришкою або плівкою, щоб створити вологе середовище. За кілька днів ви побачите, як насіння проросте, після чого їх можна пересадити в ґрунт.

Виявлення шкідників на нових рослинах

Купуючи нові рослини, особливо в магазинах, важливо ретельно перевіряти їх на наявність шкідників.

Якщо ви хочете бути впевненими, що ваші нові рослини не заражені паразитами, розкладіть поруч з ними кілька вологих ватних дисків. Шкідники, такі як павутинні кліщі або попелиці, можуть повзати на ці білі диски і бути поміченими на них через кілька годин.