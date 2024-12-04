Зменшує стрес та допомагає виспатись: дерматолог назвав корисний аксесуар для сну

Маска для сну не просто аксесуар, а ефективний засіб для покращення якості відпочинку. Вона здатна покращувати шкіру під час сну та навіть допомагає боротись зі стресом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Byrdie .

Дерматолог Джошуа Цайхнер розповів про важливі переваги використання маски для очей під час сну.

Захищає шкіру очей

Коли ми перевертаємось вночі та тремося обличчям об подушки, простирадла та ковдри, то це завдає шкоди обличчю.

Носіння маски для очей може діяти майже як захисний шар, щоб уникнути пошкодження шкіри від тертя та запалення.

Також під час тертя може відбуватися фізичне згортання шкіри, що сприяє утворенню зморшок. Важливо пам'ятати, що шкіра навколо очей дуже ніжна, тому потребує особливого догляду.

Може зменшити тривогу

Якщо ви схильні до напруги або головного болю, то маски для очей можуть полегшити симптоми. Спеціальні маски містять маленькі мікрокульки, які забезпечують стиснення, яке полегшить стан та прискорить засинання.

"Ці маски злегка тиснуть на обличчя, що може допомогти при напрузі навколо очей, а також при нічних головних болях або мігрені", - зазначив лікар.

Покращує сон у дорозі

Маски для очей сприяють міцному сну у дорозі. Оскільки маски портативні, то їх можна використовувати в літаку та будь-якому іншому транспорті.

Маски можуть забезпечити повну темряву, що загалом покращує загальний сон, оскільки вас не турбує зовнішнє світло.

До того ж вони чинять фізичний тиск на шкіру під очима та видаляють зайву рідину, яка сприяє набрякам. Це може зменшити темні кола, якщо вони є результатом набряклості.

Підтримує зволоженість шкіри

Шовкові та атласні маски для очей м’якші для шкіри та запобігають тертю, тоді як бавовна може вбирати вологу та масла, потенційно пересушуючи шкіру навколо очей.

До того ж шовк і атлас мають кращі терморегулюючі та вологопоглинаючі властивості, зберігаючи шкіру зволоженою протягом ночі.

Регулює цикли сну

Щоб налагодити сон, може знадобитись лише шовкова маска для очей.

Ніжний дотик шовку може стимулювати вироблення серотоніну для покращення настрою, тоді як його світлоблокуючі властивості підвищують рівень мелатоніну, допомагаючи регулювати ваші цикли сну.

Як вибрати маску для сну

Обов'язково поміряйте виріб перед покупкою. Він не повинен перетискати голову або вільно бовтатися, але при цьому має притримувати повіки. Найкраща пов'язка та, про наявність якої забуваєш вже через кілька хвилин.

Також дуже важливо, щоб вона не пропускала світло.

Якщо ви купуєте маску для подорожей, хорошим доповненням буде спеціальний чохол або коробочка, що захистить аксесуар від дорожнього пилу і контакту з іншими речами.