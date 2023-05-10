UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Завжди кладіть телефон екраном донизу: дві вагомі на це причини

Як класти телефон на стіл (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Спробуйте одного разу помітити, як ви кладете ваш смартфон на поверхні: екраном догори чи донизу? Від цієї звички може залежати нормальне функціонування пристрою в майбутньому.

Як це впливає на телефон - читайте нижче в матеріалі Styler.

Захищає від перегрівання

Сучасні смартфони оснащені автоматичною системою охолодження, яка спрацьовує тоді, коли пристрій цього потребує. Наприклад, якщо до системи надійде сигнал про підвищення температури до недопустимого рівня, вона спрацює та почне охолоджувати телефон.

Якщо ж класти смартфон екраном догори, тоді система охолодження не матиме змоги спрацювати. Адже замість доступу до повітря в неї буде просто якась поверхня, на яку ви поклали пристрій.

Глобально це призведе до перегріву акумулятора та інших деталей, погіршення їхньої роботи та скорочення термінів роботи телефона.

Захищає від подряпин

На багатьох сучасних моделях камера виступає за корпус самого телефона. Тому якщо ви кладете його екраном догори, ризикуєте заробити подряпини на камері, що погіршить якість фотографій і відео.

А якщо захочете замінити камеру, то викладете чималі кошти за це.

Звісно, якщо класти телефон екраном донизу, то й сам дисплей можна пошкодити. Тому уважно стежте, куди саме збираєтеся покласти свій гаджет.

Раніше ми писали, як дізнатися, чи прослуховується ваш телефон сторонніми людьми.

Читайте також, що сигналізує про те, що час купувати новий телефон.

Читайте РБК-Україна в Google News
порадигаджетисмартфони