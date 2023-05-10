Всегда кладите телефон экраном вниз: две веские на это причины

Попытайтесь однажды заметить, как вы кладете ваш смартфон на поверхности: экраном вверх или вниз? От этой привычки может зависеть нормальное функционирование устройства в будущем.
Как это влияет на телефон - читайте ниже в материале Styler.
Современные смартфоны оснащены автоматической системой охлаждения, которая срабатывает тогда, когда устройство в этом нуждается. Например, если в систему поступает сигнал о повышении температуры до недопустимого уровня, она сработает и начнет охлаждать телефон.
Если же класть смартфон экраном вверх, система охлаждения не сможет сработать. Ведь вместо доступа к воздуху у нее будет просто какая-то поверхность, на которую вы положили устройство.
Глобально это приведет к перегреву аккумулятора и других деталей, ухудшению их работы и сокращению сроков работы телефона.
На многих современных моделях камера выступает за корпус телефона. Поэтому если вы кладете его экраном вверх, рискуете заработать царапины на камере, что ухудшит качество фотографий и видео.
А если захотите заменить камеру, то выложите немалые деньги за это.
Конечно, если класть телефон экраном вниз, то и сам дисплей можно повредить. Поэтому внимательно следите, куда собираетесь положить свой гаджет.
Раньше мы писали, как узнать, прослушивается ли ваш телефон посторонними людьми.
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