Всегда кладите телефон экраном вниз: две веские на это причины

Защищает от перегрева

Современные смартфоны оснащены автоматической системой охлаждения, которая срабатывает тогда, когда устройство в этом нуждается. Например, если в систему поступает сигнал о повышении температуры до недопустимого уровня, она сработает и начнет охлаждать телефон.

Если же класть смартфон экраном вверх, система охлаждения не сможет сработать. Ведь вместо доступа к воздуху у нее будет просто какая-то поверхность, на которую вы положили устройство.

Глобально это приведет к перегреву аккумулятора и других деталей, ухудшению их работы и сокращению сроков работы телефона.

Защищает от царапин

На многих современных моделях камера выступает за корпус телефона. Поэтому если вы кладете его экраном вверх, рискуете заработать царапины на камере, что ухудшит качество фотографий и видео.

А если захотите заменить камеру, то выложите немалые деньги за это.

Конечно, если класть телефон экраном вниз, то и сам дисплей можно повредить. Поэтому внимательно следите, куда собираетесь положить свой гаджет.