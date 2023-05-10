Завжди кладіть телефон екраном донизу: дві вагомі на це причини

Спробуйте одного разу помітити, як ви кладете ваш смартфон на поверхні: екраном догори чи донизу? Від цієї звички може залежати нормальне функціонування пристрою в майбутньому.

Як це впливає на телефон - читайте нижче в матеріалі Styler.

Захищає від перегрівання

Сучасні смартфони оснащені автоматичною системою охолодження, яка спрацьовує тоді, коли пристрій цього потребує. Наприклад, якщо до системи надійде сигнал про підвищення температури до недопустимого рівня, вона спрацює та почне охолоджувати телефон.

Якщо ж класти смартфон екраном догори, тоді система охолодження не матиме змоги спрацювати. Адже замість доступу до повітря в неї буде просто якась поверхня, на яку ви поклали пристрій.

Глобально це призведе до перегріву акумулятора та інших деталей, погіршення їхньої роботи та скорочення термінів роботи телефона.

Захищає від подряпин

На багатьох сучасних моделях камера виступає за корпус самого телефона. Тому якщо ви кладете його екраном догори, ризикуєте заробити подряпини на камері, що погіршить якість фотографій і відео.

А якщо захочете замінити камеру, то викладете чималі кошти за це.

Звісно, якщо класти телефон екраном донизу, то й сам дисплей можна пошкодити. Тому уважно стежте, куди саме збираєтеся покласти свій гаджет.