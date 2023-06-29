Заввишки до 4,5 метрів. У Києві чоловік вирощує банани просто неба (фото)

Як вдалося виростити банани в столиці

Соколенко каже, що раніше ці рослини були окрасою парків на півдні України, проте після потепління, викликаного змінами клімату, вони гарно почувають себе у столиці.

"Ростуть у мене вдома, хоча вони можуть рости де завгодно. Їх можна садити в парках як елемент зеленого благоустрою. Такі банани уже давно вирощують по всій Європі як декоративну культуру", - додає біолог.

Також він зазначає, що такі дерева переважно поширені на півдні України, де люди навіть на присадибних ділянках їх доглядають. Але найбільше бананів можна зустріти у Криму.

"Будь-який банан - це трава, і вирощується, як трава. В умовах України їх коренева система зимує в землі, а наземна відмирає, а потім, навесні, знову відростає. Виростають банани заввишки до 4,5 метрів. Саме цей - найморозостійкіший вид бананів у світі - японський банан басіо. Тому він у нас і росте", - наголошує співробітник парку.

До того ж він каже, що зростання на 3-4 градуси середніх зимових температур позитивно впливає на вирощування субтропічних культур, як ось ці банани басіо.

"Якщо років 30-40 тому у нас суттєво промерзала земля, іноді до метра, то зараз промерзання або взагалі немає, або до 10 см вглибину, так було минулої зими. Тому коренева система бананів краще виживає. Адже якби глибоко промерзло - вони б загинули. У нас банани вже понад 10 років ростуть", - нагадує Соколенко.

Банани виросли у Києві (фото: bigkyiv)

Чи їстівний банан

Банан басіо не використовують для вирощування плодів, лише як декоративну культуру, прикрасу парків та скверів. За сприятливих умов вони зацвітають на початку осені, але їхні плоди не визрівають, бо бракує теплих днів.

"Якби у нас була зима без морозів, вони могли б дозрівати до весни. Але це кліматичні умови Ялти, хоч і для Криму таке тепло взимку - це досить рідкісне явище", - підкреслює біолог.

Соколенко каже, що плоди цих бананів неїстівні. У магазинах ми купуємо сортові банани, які пройшли спеціальну селекцію аби їхні плоди були придатними до вживання.

"У Ялті, де вирощують дуже багато бананів басіо, вони є практично в кожному парку, а в жовтні можна побачити молоді банани. Але вони несмачні - це як їсти сиру картоплю. Їх треба, напевно, якось обробляти та смажити, ніколи такого виду бананів я не їв", - резюмує співробітник парку.