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Завтрак этим продуктом избавит от дефицита витаминов: доступно каждому

Автор: Светлана Мащенко

Врачи и ученые вывели рецепт идеального завтрака, который может насытить витаминами и дать дневной заряд бодрости. Речь идет о доступных каждому куриных яйцах. Чем же они так полезны - читайте ниже в нашей статье.

Об этом пишет Nutrients.

Исследователи провели необычный эксперимент, добавив яйца в рацион тех добровольцев, которые раньше не употребляли этот продукт или делали это очень редко.

Выяснилось, что 1-2 яйца на завтрак увеличило поступление некоторых важных веществ на 10 или 20%. Ведь яйца являются отличным источником витаминов А, D и группы В.

Чем же так полезны яйца?

Витамин В4 - холин, который сконцентрирован в желтке, играет важную роль в работе нервной системы и мозга. Особенно полезным он является для беременных и маленьких детей.

В5 - пантотеновая кислота - это водорастворимый витамин, который нужен для построения и развития клеток как центральной нервной системы, так и всего организма. Недостаток этого витамина плохо сказывается на работе всех органов и систем организма, особенно нервной, мышечной, на желудочно-кишечном тракте.

Лютеин - способен улучшить память и повысить способность к обучению, он также делает кожу более упругой.

Зеаксантин нужен для поддержки здоровья глаз. Если его недостаточно, это может привести к возрастному ухудшению зрения.

Докозагексаеновая кислота - одна из полиненасыщенных омега-3 жирных кислот. Ею богата морская рыба, но яйца - более дешевая альтернатива для получения вещества.

А вот яичный белок является отличным строительным материалом для нашего тела. Детям рекомендуют одно яйцо на завтрак, а взрослым - два яйца.

Ранее врачи рассказали, какие болезни можно прочесть по лицу.

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