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Сніданок цим продуктом позбавить від дефіциту вітамінів: доступно кожному

Автор: Світлана Мащенко

Лікарі і вчені вивели рецепт ідеального сніданку, який може наситити вітамінами і дати денний заряд бадьорості. Йдеться про доступні кожному курячі яйця. Чим же вони так корисні - читайте нижче в нашій статті.

Про це пише Nutrients.

Дослідники провели незвичайний експеримент, додавши яйця в раціон тих добровольців, які раніше не вживали цей продукт або робили це дуже рідко.

З'ясувалося, що 1-2 яйця на сніданок збільшило надходження деяких важливих речовин на 10 або 20%. Адже яйця є відмінним джерелом вітамінів А, D і групи В.

Чим же так корисні яйця?

Вітамін В4 - холін, який сконцентрований в жовтку, грає важливу роль в роботі нервової системи і мозку. Особливо корисним він є для вагітних і маленьких дітей.

В5 - пантотенова кислота - це водорозчинний вітамін, який потрібен для побудови і розвитку клітин як центральної нервової системи, так і всього організму. Недолік цього вітаміну погано позначається на роботі всіх органів і систем організму, особливо нервової, м'язової, на шлунково-кишковому тракті.

Лютеїн - здатний поліпшити пам'ять і підвищити здатність до навчання, він також робить шкіру більш пружною.

Зеаксантин потрібен для підтримки здоров'я очей. Якщо його недостатньо, це може призвести до вікового погіршення зору.

Докозагексаєнова кислота - одна з поліненасичених омега-3 жирних кислот. Нею багата морська риба, але яйця - більш дешева альтернатива для отримання речовини.

А ось яєчний білок є відмінним будівельним матеріалом для нашого тіла. Дітям рекомендують одне яйце на сніданок, а дорослим - два яйця.

Раніше лікарі розповіли, які хвороби можна прочитати по обличчю.

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