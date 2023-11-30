Завтра Землю накриє магнітною бурею у 7 балів: голови болітимуть у всіх

Що таке магнітні бурі

Потужні спалахи та вибухи на Сонці, які відбуваються регулярно, призводять до викиду сонячної енергії у простір. Ці викиди розсіюються у різних напрямах, зокрема й у бік Землі.

Сонячна енергія у цих викидах складається із заряджених частинок - протонів та електронів, які можуть швидко переміщатися у просторі. Коли потоки цієї енергії досягають магнітосфери Землі, вони провокують активність, яку називають магнітною або сонячною бурею.

Вчені класифікують усі бурі за рівнем потужності - від К-індексу 2 до К-індексу 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки. Усі бурі понад К-індексом 5 – це бурі червоного рівня, які можуть потенційно впливати на життєдіяльність людини.

Такі бурі можуть викликати збій у роботі супутників, мобільного або радіозв'язку, GPRS. Також за таких бурях люди скаржаться на погіршення самопочуття. При бурях понад К-індексом 7 можуть спостерігатися північні (полярні) сяйва.

Що відомо про найближчу бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного К-індексу 5 розпочалася вчора, 29 листопада. До 1 грудня вона досягне К-індексу 7, що відповідає сильній магнітній бурі червоного рівня. 2 грудня очікується буря К-індексу, а потім магнітосфера ненадовго прийде в норму.

Вже 4 грудня фахівці прогнозують К-індекс 4, який 5 грудня знову досягне червоного К-індексу 5.

Магнітна буря 1 грудня

Як магнітні бурі впливають на людину

Вчені всього світу вже багато років ведуть дискусії про вплив магнітних бур на людину та існує низка досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між погіршенням самопочуття у людей у такі дні та підвищеною геомагнітною активністю.

Люди зазвичай скаржаться на такі ознаки:

Головний біль

Запаморочення

Мігрень

Туман у голові

Падіння концентрації та зосередженості

Сонливість вдень

Проблеми зі сном уночі

Загальна слабкість

Швидка стомлюваність

Підвищення тривожності

Дратівливість

Загострення хронічних захворювань

Найчастіше в такі дні люди звертаються за допомогою до медиків, особливо до кардіологів.

Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять для астронавтів, які знаходяться поза захисним екраном земної атмосфери. Вони мають можливість піддаватися високим рівням радіації, що у рази підвищує ризик виникнення раку.

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Медики дають загальні рекомендації на такі дні та закликають людей більше відпочивати, повноцінно висипатися, дотримуватись нормального режиму дня та харчування. А також: