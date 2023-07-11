Завтра - Петра та Павла. Що категорично заборонено робити цього дня

День Петра та Павла щорічно відзначається християнами 12 липня. У цей день вшановується пам'ять святих мучеників, які вважаються головними послідовниками Христа. Передує цьому святу Петрів піст.

Що категорично не можна робити цього дня, які існують важливі традиції - читайте у матеріалі Styler.

Дата свята

Багато років день апостолів Петра та Павла відзначали щороку 12 липня. Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар, дата свята зміниться й у 2024 році християни вшановуватимуть пам'ять мучеників 29 червня.

Історія свята

Петра та Павла на території України почали відзначати після Хрещення Київської Русі. Апостол Петро при народженні отримав ім'я Симон, він був сином рибалки Іони з Віфсаїди Галілейської. Він був рідним братом апостола Андрія Первозванного, який і привів Петра до Ісуса.

Він озвався на поклик Сина Божого і зайняв особливе місце серед учнів Христа. Своє ім'я він отримав після того, як назвав Ісуса Месією, у перекладі Петро означає "камінь".

Апостол Павло також мав інше мирське ім'я - Савл, і за життя Христа він не був його учнем. Навпаки - він належав до тих, хто чинив гоніння християн. Він народився в Малій Азії, де жили юдеї, здобув освіту в Єрусалимі та готувався стати рабином. Але на шляху до Дамаська його покликав Син Божий, і він став християнином. Після – написав 14 послань, які були включені до Нового Завіту.

Традиції на Петра та Павла

Цього дня молодь влаштовувала гуляння, водила хороводи, збиралася на природі. До свята зазвичай намагалися прибрати будинок і прикрашали його свіжими травами та вінками із квітів. Вінки також одягали на святкову службу у церкві.

У давнину Петра і Павла ще називали днем рибалок, оскільки апостол Петро займався рибальством. Цього свята на стіл заведено подавати рибу на вечерю.

Що не можна робити на Петра та Павла

Під забороною на це свято більшість домашніх справ:

Важка праця

Прання

Шиття та в'язання

Прибирання в будинку

Робота на полі та в саду

Можна виконувати лише дрібні побутові роботи, без яких складно обійтися - миття посуду чи поливання рослин.

Також не можна сваритися, з'ясовувати стосунки, сваритися, кривдити ближніх та слабких. Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Не варто виявляти скупість.

Не можна давати чи брати гроші у борг - це обіцяє фінансові неприємності в майбутньому.

Ще цей день вважається невдалим для церковних обрядів – вінчання, хрещення.

А в давнину категорична заборона існувала на купання у водоймах. У народі вірили, що можна постраждати від нечисті, яка активна саме цього дня. Особливо ця заборона стосувалася дітей – їм забороняли навіть наближатися до води.

Не можна відвідувати ліс - цього дня змії та дикі звірі стають особливо активними.

Після святкової вечері не можна прибирати їжу зі столу. Залишки їжі, за повір'ям, варто залишити духам померлих.

Не можна їсти фрукти та овочі нового врожаю - порушення цієї прикмети може призвести до голоду та неврожаю.