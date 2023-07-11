Завтра - Петра и Павла. Что категорически запрещено делать в этот день

День Петра и Павла ежегодно отмечается христианами 12 июля. В этот день почитается память великих мучеников, которые считаются главными последователями Христа. Предшествует этому празднику Петров пост.

Что категорически нельзя делать в этот день, какие существуют важные традиции - читайте в материале Styler.

Дата праздника

Много лет день апостолов Петра и Павла отмечали ежегодно 12 июля. После перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, дата праздника изменится и в 2024 году христиане будут почитать память мучеников 29 июня.

История праздника

Петра и Павла на территории Украины начали отмечать после Крещения Киевской Руси. Апостол Петр при рождении получил имя Симон, он был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской. Он был родным братом апостола Андрея Первозванного, который и привел Петра к Иисусу.

Он отозвался на зов Сына Божьего и занял особое место среди учеников Христа. Свое имя он получил после того как назвал Иисуса Мессией, в переводе Петр означает "камень".

У апостола Павла также было другое мирское имя - Савл, и при жизни Христа он не был его учеником. Наоборот - он принадлежал к тем, кто совершал гонения христиан. Он родился в Малой Азии, где жили иудеи, получил образование в Иерусалиме и готовился стать раввином. Но на пути к Дамаску его призвал Сын Божий и он стал христианином. После - написал 14 посланий, которые были включены в Новый Завет.

Традиции на Петра и Павла

В этот день молодежь устраивала гуляния, водила хороводы, собиралась на природе. К празднику обычно старались убрать дом и украшали его свежими травами и венками из цветов. Венки также надевали на праздничную службу в церкви.

В древние времена Петра и Павла еще называли днем рыбаков, так как апостол Петр занимался рыболовством. В этот праздник на стол принято подавать рыбу на ужин.

Что нельзя делать на Петра и Павла

Под запретом в этот праздник большинство домашних дел:

Тяжелая работа

Стирка

Шитье и вязание

Уборка в доме

Работа на поле и в саду

Можно выполнять только мелкие бытовые работы, без которых сложно обойтись - мытье посуды или полив растений.

Также нельзя ссориться, выяснять отношения, ругаться, обижать ближних и слабых. Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Не стоит проявлять скупость.

Нельзя давать или брать деньги в долг - это сулит финансовые неприятности в будущем.

Еще этот день считается неудачным для церковных обрядов - венчания, крещения.

А в древние времена категорический запрет существовал на купание в водоемах. В народе верили, что можно пострадать от нечисти, которая активна именно в этот день. Особенно этот запрет касался детей - им запрещали даже приближаться к воде.

Нельзя посещать лес - в этот день змеи и дикие звери становятся особенно активными.

После праздничного ужина нельзя убирать еду со стола. Остатки пищи, по поверьям, стоит оставить духам умерших.

Нельзя есть фрукты и овощи нового урожая - нарушение этой приметы может привести к голоду и неурожаю.