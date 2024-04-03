Завтра нас чекає потужна дзеркальна дата: як загадати бажання, щоб воно здійснилося

Дзеркальна дата вважається дуже сильним днем, коли можна загадувати бажання і вони обов'язково здійсняться. Всі починання у такий день будуть успішними, а багатьом саме в цей день неодмінно везе. Ще такі дати люблять обирати для одруження, щоб це у майбутньому принесло багато щастя.
Яка дзеркальна дата буде важливою на початку квітня та як загадати бажання, щоб воно обов'язково здійснилося, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
При написанні матеріалу використані джерела: Wikipedia, AstroTalk, Astromeredian.
Дзеркальною датою вважається та, де числа читаються однаково як зліва направо, так і справа наліво. Ще одна назва - паліндроми. Повних дзеркальних дат дуже мало, але є частково дзеркальні, які також мають потужну силу.
Такі дні мають особливий вплив як на долю окремої людини, так і для світу загалом. Ті, хто вірять у магію дзеркальних дат, обов'язково користуються нагодою, щоб адаптувати під неї свої плани та загадують бажання. Усі рішення та дії в такі дні мають бути особливо зваженими та обережними.
Найближча дата - 04.04.2024
Згідно з нумерологією, число 4 символізує цілісність, стійкість, рівновагу та міцну структуру. Це практичне та матеріалістичне число, яке наділяє людей дисциплінованістю, прагматичністю та здатністю досягати поставлених цілей.
04.04 - енергетично сильний день, в який можна загадувати бажання та будувати доленосні плани.
Такі дні є потужними та сприятливими для тих, хто дотримується законів Всесвіту і використовує сили на благо собі та іншим людям. Якщо людина поводиться агресивно, висловлює злість, заздрість, завдає страждання іншим людям або робить щось з метою негативних ситуацій, то вона може зіткнутися з негативними наслідками.
У дзеркальну дату не можна:
Будь-яке бажання, сформульоване у дзеркальну дату, має ґрунтуватися на реалізмі. Найкраще, якщо воно є конкретним планом дій.
Також езотерики радять загадувати бажання так, ніби воно вже справдилося у вашому житті.
Візьміть невелике дзеркальце і напишіть на ньому цифри 04.04. Потім подивіться крізь ці цифри на своє відображення і тихо, але чітко скажіть своє бажання.
Бажання має бути ясно сформульоване, воно не має містити частку "не". Дзеркальце з цифрами зберігайте під подушкою протягом трьох днів, після чого цифри можна стерти.
Напишіть на аркуші паперу своє бажання, а потім у кожному кутку поставте цифру 4. Після цього папір потрібно скласти вчетверо та спалити, промовляючи слова: "Винеси послання, принеси бажання".
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