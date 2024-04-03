Завтра нас чекає потужна дзеркальна дата: як загадати бажання, щоб воно здійснилося

Дзеркальна дата у квітні

Дзеркальною датою вважається та, де числа читаються однаково як зліва направо, так і справа наліво. Ще одна назва - паліндроми. Повних дзеркальних дат дуже мало, але є частково дзеркальні, які також мають потужну силу.

Такі дні мають особливий вплив як на долю окремої людини, так і для світу загалом. Ті, хто вірять у магію дзеркальних дат, обов'язково користуються нагодою, щоб адаптувати під неї свої плани та загадують бажання. Усі рішення та дії в такі дні мають бути особливо зваженими та обережними.

Найближча дата - 04.04.2024

Згідно з нумерологією, число 4 символізує цілісність, стійкість, рівновагу та міцну структуру. Це практичне та матеріалістичне число, яке наділяє людей дисциплінованістю, прагматичністю та здатністю досягати поставлених цілей.

04.04 - енергетично сильний день, в який можна загадувати бажання та будувати доленосні плани.

Що можна робити у дзеркальну дату

Планувати майбутнє

Розпочинати нові проєкти

Проводити важливі зустрічі та переговори

Робити пропозицію руки та серця

Укладати шлюб

Планувати зачаття дитини

Загадувати бажання

Займатися здоров'ям

Приділяти увагу собі

Ставити нові цілі

Що не можна робити у дзеркальну дату

Такі дні є потужними та сприятливими для тих, хто дотримується законів Всесвіту і використовує сили на благо собі та іншим людям. Якщо людина поводиться агресивно, висловлює злість, заздрість, завдає страждання іншим людям або робить щось з метою негативних ситуацій, то вона може зіткнутися з негативними наслідками.

У дзеркальну дату не можна:

Бажати зла іншим

Загадувати бажання, які стосуються інших людей

Використовувати силу для негативу

Приймати поспішні рішення

Робити щось, що виправити буде складно (звільнення, розрив стосунків, образи)

Як правильно загадувати бажання

Будь-яке бажання, сформульоване у дзеркальну дату, має ґрунтуватися на реалізмі. Найкраще, якщо воно є конкретним планом дій.

Також езотерики радять загадувати бажання так, ніби воно вже справдилося у вашому житті.

Візьміть невелике дзеркальце і напишіть на ньому цифри 04.04. Потім подивіться крізь ці цифри на своє відображення і тихо, але чітко скажіть своє бажання.

Бажання має бути ясно сформульоване, воно не має містити частку "не". Дзеркальце з цифрами зберігайте під подушкою протягом трьох днів, після чого цифри можна стерти.

Напишіть на аркуші паперу своє бажання, а потім у кожному кутку поставте цифру 4. Після цього папір потрібно скласти вчетверо та спалити, промовляючи слова: "Винеси послання, принеси бажання".