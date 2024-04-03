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Завтра нас ждет мощная зеркальная дата: как загадать желание, чтобы оно исполнилось

Зеркальная дата 4 апреля (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Зеркальная дата считается очень сильным днем, когда можно загадывать желания и они обязательно сбудутся. Все начинания в такой день будут успешными, а многим в этот день непременно везет. Еще такие даты любят выбирать для бракосочетания, чтобы это в будущем принесло много счастья.

Какая зеркальная дата будет важна в начале апреля и как загадать желание, чтобы оно обязательно исполнилось, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала использованы источники: Wikipedia, AstroTalk, Astromeredian.

Зеркальная дата в апреле

Зеркальной датой считается та, где числа читаются одинаково как слева направо, так и справа налево. Еще одно название – палиндромы. Полных зеркальных дат очень мало, но есть частично зеркальные, которые также имеют мощную силу.

Такие дни оказывают особое влияние как на судьбу отдельного человека, так и для мира в целом. Те, кто верят в магию зеркальных дат, обязательно пользуются возможностью адаптировать под нее свои планы и загадывают желания. Все решения и действия в такие дни должны быть особенно взвешенными и осторожными.

Ближайшая дата – 04.04.2024

Согласно нумерологии число 4 символизирует целостность, устойчивость, равновесие и прочную структуру. Это практическое и материалистическое число, наделяющее людей дисциплинированностью, прагматичностью и способностью достигать поставленных целей.

04.04 – энергетически сильный день, в который можно загадывать желания и строить судьбоносные планы.

Что можно делать в зеркальную дату

  • Планировать будущее
  • Начать новые проекты
  • Проводить важные встречи и переговоры
  • Делать предложение руки и сердца
  • Заключать брак
  • Планировать зачатие ребенка
  • Загадывать желание
  • Заниматься здоровьем
  • Уделять внимание себе
  • Ставить новые цели

Что нельзя делать в зеркальную дату

Такие дни являются мощными и благоприятными для тех, кто соблюдает законы Вселенной и использует силы во благо себе и другим людям. Если человек ведет себя агрессивно, выражает злость, зависть, причиняет страдания другим людям или делает что-то с целью негативных ситуаций, то он может столкнуться с негативными последствиями.

В зеркальную дату нельзя:

  • Желать зла другим
  • Загадывать желания, относящиеся к другим людям
  • Использовать силу для негатива
  • Принимать поспешные решения
  • Делать что-то, что исправить будет сложно (освобождение, разрыв отношений, оскорбления)

Как правильно загадывать желания

Любое желание, сформулированное в зеркальную дату, должно основываться на реализме. Лучше всего, если оно является конкретным планом действий.

Также эзотерики советуют загадывать желания так, словно оно уже сбылось в вашей жизни.

Возьмите небольшое зеркальце и напишите на нем цифры 04.04. Затем посмотрите сквозь эти цифры на свое отражение и тихо, но четко скажите свое желание.

Желание должно быть ясно сформулировано, оно не должно содержать частицу "не". Зеркальце с цифрами храните под подушкой в течение трех дней, после чего можно стереть цифры.

Напишите на листе бумаги свое желание, а затем в каждом углу поставьте цифру 4. После этого бумагу нужно сложить вчетверо и сжечь, произнося слова: "Вынеси послание, принеси желание".

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