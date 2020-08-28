Заворотнюк готова вернуться в кино: все наконец-то хорошо

Анастасия Заворотнюк готова вернуться в профессию. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" идет на поправку после курса лечения от рака головного мозга.

Сейчас российская актриса, которая поборола опасный диагноз, еще проходит реабилитационный период. Но чувствует себя 49-летняя кинозвезда хорошо. Такой радостной новостью поделился источник из близкого окружения Заворотнюк, который проживает в одном с актрисой загородном поселке.

"Настя полна оптимизма и готова вернуться в профессию. Она сильная. Мы, конечно, ее давно не видели, но от соседей слышал, что у Настеньки все наконец-то хорошо и она идет на поправку", - сказал мужчина в комментарии изданию POPCAKE.

Как пишут РосСМИ, Заворотнюк сейчас лечится дома, а родные привозят ее время от времени на осмотры в клинику. При этом, химиотерапия сказалась на внешности актрисы, говорит театральный продюсер Валерий Сергеев. Но она не отчаивается. Так, продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что с Заворотнюк кроме врачей и реабилитологов работает также духовный наставник - Анастасия почти каждый день созванивается со своим батюшкой.

"Более того, она ухаживает за собой, как делала это раньше", - подметила Сазыкина.

Анастасия Заворотнюк готова вернуться в профессию (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

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