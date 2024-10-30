Завершилася осіння зміна "Блогер Кемпу" від Фонду Ахметова для дітей, постраждалих від війни

Діти вже вирушили додому, сповнені енергії, позитивних емоцій та упевненості у майбутньому. Гостею зміни стала Світлана Тарабарова - співачка, композиторка, авторка пісень, музична продюсерка та акторка. Під час зустрічей з учасниками зміни вона наголосила на важливості психологічної підтримки дітей та молоді під час війни.

"Як мама, і взагалі як людина, яка проживає в країні, де є війна, я вважаю, що психологічна підтримка — це як чистити зуби, як вмиватися зранку. Зараз без неї ми просто не зможемо. Тому на кожному кроці, особливо дітям, треба вкладати в голови, що потрібно дбати про себе, про свій внутрішній стан. Навчити наших дітей позбуватися негативної енергії. Навчитися елементарно розслабляти своє тіло. Наприклад, після обстрілів, повітряних тривог. Навчитися відновлюватися. Всі ці акценти нам неодмінно треба підсвічувати дітям, адже це особливо важливо для їхнього ментального, внутрішнього зростання", - підкреслила Світлана.

Фонд організовує зміни "Блогер Кемп" для хлопців та дівчат 10-16 років, які постраждали внаслідок війни в Україні. Кожна зміна забезпечує дітлахам вихор пригод, різноманітних занять та спілкування один з одним, із командою Фонду та із відомими професіоналами з галузі медіа, які відвідують дітлахів.

Світлана Тарабарова провела для дітей мотиваційні зустрічі: було багато розмов, корисних психологічних вправ, співів, обіймів та нових відео, які мотивували дітей проявляти себе світові. Протягом перебування у кемпі дітлахи опановували навички блогера, проводили безліч часу на свіжому повітрі, грали, спілкувалися, займалися творчістю та отримували кваліфіковану допомогу від психологів Фонду Ріната Ахметова, які спеціалізуються на подоланні травми війни.

Участь у "Блогер Кемпі" у рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" беруть хлопці і дівчата, яких вдалося повернути на батьківщину після незаконного вивезення до РФ; діти, які втратили батьків через війну; дітлахи з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; діти опікунів і усиновителів; діти з регіонів, де тривають активні бої, а також постраждалі від бойових дій, і діти з деокупованих територій.

Завдяки проєкту, майже 5000 дітей з усієї країни відпочили, оздоровилися та отримали психологічну допомогу. Для всіх українських дітей та підлітків Фонд Ріната Ахметова цілорічно реалізовує освітні, оздоровчі, реабілітаційні, психологічні та мотиваційні проєкти.

За 19 років за програмою "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей України. Слідкуйте за оновленнями та анонсами нових змін "Блогер Кемп".