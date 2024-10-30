Завершилась осенняя смена "Блогер Кемпа" от Фонда Ахметова для детей, пострадавших от войны

Дети уже отправились домой, полные энергии, положительных эмоций и уверенности в будущем. Гостью смены стала Светлана Тарабарова - певица, композитор, автор песен, музыкальная продюсер и актриса. Во время встреч с участниками смены она отметила важность психологической поддержки детей и молодежи во время войны.

"Как мама, и вообще как человек, проживающий в стране, где есть война, я считаю, что психологическая поддержка - это как чистить зубы, как умываться утром. Сейчас без нее мы просто не сможем. Поэтому на каждом шагу, особенно детям, Надо вкладывать в головы, что нужно заботиться о себе, о своем внутреннем состоянии. это особенно важно для их ментального, внутреннего роста", – подчеркнула Светлана.

Фонд организует смены "Блогер Кемп" для ребят 10-16 лет, пострадавших в результате войны в Украине. Каждая смена обеспечивает детям вихрь приключений, разнообразных занятий и общения друг с другом, с командой Фонда и с известными профессионалами в области медиа, которые посещают детей.

Светлана Тарабарова провела для детей мотивационные встречи: было много разговоров, полезных психологических упражнений, пения, объятий и новых видео, мотивировавших детей проявлять себя миру. В течение пребывания в кемпе дети овладевали навыками блоггера, проводили множество времени на свежем воздухе, играли, общались, занимались творчеством и получали квалифицированную помощь от психологов Фонда Рината Ахметова, специализирующихся на преодолении травмы войны.

Участие в "Блогер Кемпе" в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" принимают ребята, которых удалось вернуть на родину после незаконного вывоза в РФ; дети, потерявшие родителей из-за войны; дети из приемных семей и детских домов семейного типа; дети опекунов и усыновителей; дети из регионов, где продолжаются активные бои, а также пострадавшие от боевых действий и дети с деоккупированных территорий.

Благодаря проекту почти 5000 детей со всей страны отдохнули, оздоровились и получили психологическую помощь. Для всех украинских детей и подростков Фонд Рината Ахметова реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные, психологические и мотивационные проекты.

За 19 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины. Следите за обновлениями и анонсами новых смен "Блогер Кэмп".