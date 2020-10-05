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Завербовала ФСБ: в Херсоне под залог отпустили главу пророссийской организации

Херсон, Понедельник 05 октября 2020 22:54
Завербовала ФСБ: в Херсоне под залог отпустили главу пророссийской организации
Фемида (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

К Татьяне Кузьмич на встречу приходили пророссийские защитники

В Херсоне в понедельник, 5 октября, под залог суд отпустил Татьяну Кузьмич под псевдонимом "Цветаева". Этим летом СБУ ее задержала по подозрению в государственной измене, поскольку она сотрудничала с российскими спецслужбами.

За Кузьмич внесли залог в размере 529 тысяч гривен. По данным следствия, в 2015 году Татьяну Кузьмич в Крыму завербовал сотрудник ФСБ с псевдонимом "Александр Престолов". Об этом сообщает ТСН.

Женщина на то время была руководителем ОО "Русич", старшей преподавательницей коммунального высшего учебного заведения "Херсонская академия непрерывного образования".

Татьяну Кузьмич отпустили под залог (видео: YouTube)

По поручению ФСБ "Цветаева" шпионила за украинскими службами и передавала собранные материалы оккупантам, используя электронную почту. Кроме того, она также лично встречалась с россиянами в аннексированном Крыму и в Москве.

Силовики прервали ее противоправную деятельность в августе 2020 года. Во время обысков у нее дома был изъят компьютер, на котором была открыта электронная почта. С ее помощью женщина передавала полученную информацию. Также у нее была программа, которая удаляла отправленные файлы.

У нее также изъяли мобильные телефоны, флэш-накопители, переносной магнитный накопитель памяти, украинские сим-карты, кредитные карты "Сбербанка России", российские рубли и российские агитационные материалы.

Напомним, коррупционеры из Укрзализныци хранили взятки между лимонами и бутербродами в холодильнике.

Ранее в Украине агент ФСБ пытался взорвать стратегический объект и готовил убийства военных.

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