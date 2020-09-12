В Украине агент ФСБ пытался взорвать стратегический объект и готовил убийства военных

СБУ задержала агента ФСБ РФ (фото: ssu.gov.ua)

СБУ задержала российского агента, который готовил теракты

В Украине задержали российского диверсанта, который готовил теракт на одном из важных объектов критической инфраструктуры в Ровенской области. Контрразведчики СБУ пресекли деятельность агента ФСБ РФ и предотвратили взрыв.

Преступника поймали "на горячем" - после закладки ним взрывного устройства. Об этом 12 сентября передали в пресс-центре СБУ.

Злоумышленником оказался житель Одесской области, который по собственной инициативе связался с российскими спецслужбами и предложил свои услуги по диверсиям в Украине и убийствам военных ВСУ на Донбассе.

Как рассказали в СБУ, по заданию российского куратора агент сначала передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области.

В сентябре мужчина получил новое задание от ФСБ РФ: осуществить диверсию на одном из объектов "Ровнооблводоканал". Именно там диверсанта и задержали сотрудники Службы безопасности.

Агент ФСБ РФ собирался взорвать стратегический объект под Ровно (фото: ssu.gov.ua)

Отмечается, что в случае взрыва на объекте критической инфраструктуры почти 50% бытовых и промышленных потребителей Ровно и других районов области могли бы надолго остаться без воды.

"Это имело бы негативные последствия в экономической, социальной и санитарно-эпидемиологической сферах жизнедеятельности региона", - говорится в сообщении.

Задержанному собираются объявить о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Видео: СБУ задержала агента российских спецслужб

Ранее сообщалось, что агента ФСБ приговорили к 10 годам тюрьмы за подготовку теракта в Северодонецке.

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