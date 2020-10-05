Завербувала ФСБ: у Херсоні під заставу відпустили голову проросійської організації

Феміда (фото: pixabay.com)

До Тетяни Кузьмич на зустріч приходили проросійські захисники

У Херсоні у понеділок, 5 жовтня, під заставу суд відпустив Тетяну Кузьмич під псевдонімом "Цвєтаєва". Цього літа СБУ її затримала за підозрою в державній зраді, оскільки вона співпрацювала з російськими спецслужбами.

За Кузьмич внесли заставу в розмірі 529 тисяч гривень. За даними слідства, у 2015 році Тетяну Кузьмич в Криму завербував співробітник ФСБ з псевдонімом "Олександр Престолів". Про це повідомляє ТСН.

Жінка на той час була керівником ГО "Русич", старшою викладачкою комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти".

Тетяну Кузьмич відпустили під заставу (відео: YouTube)

За дорученням ФСБ "Цвєтаєва" шпигувала за українськими службами і передавала зібрані матеріали окупантам, використовуючи електронну пошту. Крім того, вона також особисто зустрічалася з росіянами в анексованому Криму і в Москві.

Силовики перервали її протиправну діяльність у серпні 2020 року. Під час обшуків у неї вдома був вилучений комп'ютер, на якому була відкрита електронна пошта. З її допомогою жінка передавала отриману інформацію. Також у неї була програма, яка видаляла відправлені файли.

У неї також вилучили мобільні телефони, флеш-накопичувачі, переносний магнітний накопичувач пам'яті, українські сім-карти, кредитні картки "Сбербанку Росії", російські рублі та російські агітаційні матеріали.

Нагадаємо, корупціонери з Укрзалізниці зберігали хабарі між лимонами і бутербродами в холодильнику.

Раніше в Україні агент ФСБ намагався підірвати стратегічний об'єкт і готував вбивства військових.