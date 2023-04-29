Завдяки цьому добриву квола розсада "оживе" й зміцніє: копійчаний спосіб

Чим багатий лавровий лист

Лавровий лист цінне джерело корисних елементів для розсади. У ньому містяться вітаміни А, В, С і РР, дубильні речовини, ефірні олії. Вони здатні підвищити імунітет рослин та захистити ґрунт від грибка і цвілі, а розсаду - від "чорної ніжки".

У лавровому листі також багато макро- і мікроелементів, а саме: калію, фосфору, марганцю, селену, натрію, магнію, заліза й міді.

Підживлення з лаврового листа корисне для всіх без винятку культур. Ним можна удобрювати як розсаду, так і кімнатні рослини. Особливо добре він діє на томати, капусту і перець.

Як правильно його вносити у ґрунт

На етапі посіву насіння потрібно додати у землю подрібнений на кавомолці лавровий лист у розрахунку 1:40. Тоді перемішати ґрунт і висіяти насіння. Після такої процедури підгодівля не знадобляться протягом місяця.

Лавровий лист також можна додати у ґрунт під час пікірування або висадки в окремі стаканчики.

Також із лаврового листа можна приготувати добриво для поливу розсади. Для цього 4 середніх лаврових листа залийте 1 л теплої води, температури близько 70°С. Тоді залиште на 3-4 год., щоб настоялось.

Завдяки такому підживленню рослини оживуть, стануть міцніші, будуть краще рости і рясніше цвісти.