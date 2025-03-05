Завдають великої шкоди очам. Лікар назвала продукти, яких немає бути в раціоні

Деякі продукти хоч і смачні, але можуть негативно впливати на здоров’я очей і погіршувати зір. Які продукти варто обмежити в раціоні, щоб зберегти гостроту зору на довгі роки?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Доктор Кріс Стіл розповіла, що у льтраоброблена їжа і навіть простий білий хліб можуть призвести до підвищеного ризику проблем із зором. Усе залежить від глікемічного індексу (ГІ) кожного продукту.

Білий хліб

Через високий ГІ (70) і вміст натрію 490 мг на 100 г білий хліб може збільшити ризик вікової макулодистрофії. Слід уникати рафінованих вуглеводів, оскільки вибір цільнозернових є більш безпечним рішенням.

Дослідження показують, що ультраоброблена їжа та навіть простий білий хліб можуть підвищити ризик проблем з очима. Продукти з високим вмістом натрію, такі як бекон і плавлений сир, можуть потенційно пошкодити кровоносні судини сітківки через високий кров'яний тиск.

Картопля фрі

Картопля фрі з високим глікемічним індексом 75 і вмістом жиру та солі може негативно вплинути на здоров’я очей, якщо часто споживати.

Дослідження виявило, що дієти, багаті смаженою їжею та натрієм, пов’язані з вищим ризиком розвитку хоріоїдальної неоваскуляризації.

Скибочки плавленого сиру

Шматочки плавленого сиру часто містять високий рівень солі - близько 1265 мг на 100 г. Надмірне споживання натрію пов’язано з підвищенням артеріального тиску, що може призвести до гіпертонічної ретинопатії - стану, який впливає на кровоносні судини сітківки.

Дослідження показують, що споживання занадто великої кількості натрію може сприяти гіпертонії, потенційно впливаючи на здоров’я судинної системи сітківки.

Бекон

Такий продукт посідає високе місце серед найсолоніших видів обробленого м’яса. Споживання продуктів, багатих натрієм, може підвищити артеріальний тиск, тим самим збільшуючи ризик гіпертонічної ретинопатії через послаблення тендітних кровоносних судин сітківки.

З часом стійка гіпертензія може призвести до звуження або пошкодження цих артерій сітківки, що потенційно призводить до проблем із зором.

Рисові коржі

Рисові коржі мають високий глікемічний індекс, що може викликати швидкі стрибки рівня цукру в крові. Такі сплески, якщо вони повторюються, можуть пошкодити кровоносні судини сітківки, потенційно підвищуючи ризик діабетичної ретинопатії.

Дієтолог Гідон Садовський зазначив, що вживання цих продуктів час від часу та в помірних кількостях навряд чи завдасть миттєвої шкоди. Однак часте споживання у великих порціях може призвести до проблем із зором.

Збалансована дієта, багата фруктами, овочами та цільнозерновими продуктами, має вирішальне значення для підтримки загального здоров’я.