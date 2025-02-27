Назано продукти, які найбільше шкодять здоров’ю: ви їсте їх майже щодня!
Правильне харчування є основною запорука здоров’я, тому варто обмежувати споживання шкідливих продуктів. Серед них особливо небезпечні трансжири, які негативно впливають на серце та судини.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповіла нутриціологиня, хелс-коуч і засновниця школи Mindful eating Катерина Крупкіна.
Чим шкідливі трансжири
За словами фахівця, якщо переїсти продуктами з цукром, то з організмом все буде добре. Однак, трансжири, на жаль, це погана історія для організму в надлишку. Вони викликають запалення та не виводяться з організму.
Трансжири можна розпізнати по етикетці продуктів: гідрогенізовані олія, частково гідрогенізована, частково змінена.
"Якщо ви розумієте, що цей продукт повинен мати рідкий стан, а він твердий, і там просто написано "змінена олія", скоріш за все там є гідрогенізований жир", - додала Крупкіна.
Якщо ви все ж дуже сильно любите певний продукт, то варто споживати його в дуже помірній кількості.
"Навіть якщо ми будемо гречку тонами їсти, наш організм не ок зреагує на це. Тому балансуємо в здоровій межі", - йдеться у повідомленні.
В яких популярних продуктах містяться трансжири
Трансжири - це тип ненасичених жирів, які можуть негативно впливати на здоров’я, підвищуючи ризик серцево-судинних захворювань. Вони часто зустрічаються в оброблених і перероблених продуктах.
Ось деякі продукти, в яких можуть міститися трансжири:
- смажені страви - картопля фрі, чіпси, фастфуд, які готуються на використанні гідрогенізованих олій
- випічка та кондитерські вироби - тістечка, печиво, піца, круасани та інші продукти, виготовлені з маргарину або частково гідрогенізованих олій
- готові закуски та снеки - попкорн, крекери, чіпси
- молочні та м’ясні продукти - деякі види оброблених сирів, ковбас, сосисок, що можуть містити невеликі кількості трансжирів
- заморожені продукти - готові страви, такі як заморожена піца або напівфабрикати
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