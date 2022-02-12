Заварное тесто, как готовили его наши бабушки. Раскрыт секрет старой кулинарной книги

Заварное тесто, из которого готовят одноименные пирожные - одно из любимейших лакомств взрослых и детей. Как правило, за сладостями мы идем в магазин, но наши бабушки готовили их сами. Теперь, зная несколько нюансов, и вы сможете это сделать.

Вот они - главные правила заварного теста

Заварное тесто во время выпекания сильно нарастает, поэтому нужно обязательно следить за тем, чтобы оно не было слишком густым. И в то же время, не слишком жидким, иначе оно осядет.

Можно добавить в тесто специальный разрыхлитель - аммоний (он есть в продаже), смешанный с яйцом. Такой разрыхлитель подходит исключительно для "сухого" теста, каким и является наше заварное.

Тесто раскладывают в духовке при помощи ложки или кондитерского мешка. Выпекать нужно при температуре 200 градусов в течение 20-35 минут. Духовку нельзя открывать в процессе, иначе тесто осядет.

Конечно же самым известным десертом, который готовится из такого теста, являются заварные пирожные. После выпекания порций их останется только наполнить кремом на любой вкус: белковой пеной, сбитой сметаной, заварным кремом.

Не готовьте много заварных пирожных, они быстро мокреют и теряют вкус. Приготовьте столько, сколько осилите съесть.

Рецепт заварного теста для профитролей

3/4 стакана муки

100 г сливочного масла

3 крупных яйца

щепотка соли

щепотка сахара

В большом сотейнике нагрейте 1 стакан воды, добавьте соль, сахар и нарезанное сливочное масло.

Доведите до кипения, всыпьте сразу всю просеянную муку. Быстро замешайте тесто деревянной лопаткой.

Снимите с огня, энергично вымешайте, чтобы не оставалось комков. Вымешивайте, пока тесто не станет отлипать от стенок.

Слегка остудите тесто, вбейте яйца одно за другим. Вымешивайте тесто ложкой после добавления каждого яйца до полной однородности, прежде чем вбить следующее.

При помощи кондитерского мешка или двумя мокрыми чайными ложками отсадите на противень, выстланный пергаментом, небольшие профитроли, оставляя между ними по 2-4 см.

Дария Цвек - главный украинский кулинар

Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Ее книги становились бестселлерами - всего было продано более 5 млн экземпляров. В частности, книгу "Солодке печиво" переиздавали девять раз.