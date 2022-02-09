Два вида домашней сгущенки: простой способ, после которого вы забудете о магазинной
Сгущенное молоко - любимое многими из нас лакомство из детства. Его мы добавляем в кремы для тортов, мажем на хлеб или просто едим ложками. Часто качество и состав магазинной сгущенки оставляет желать лучшего, а цена кусается.
Предлагаем вместе со Styler приготовить два вида сгущенки дома - обычную "сырую" и вареную.
Ингредиенты для сгущенного молока:
- молоко - 1 л
- сахар - 1 стакан неполный (200 г)
На выходе вы получите 460 граммов сгущенки.
Пошаговое приготовление сгущенки
Вылейте молоко (лучше пожирнее - 3,2%) в сотейник, высыпьте туда сахар, перемешайте.
Поставьте на огонь и доведите до кипения, приглядывайте, иногда помешивая. Первые 4-5 минут молоко будет хотеть сбежать, следите за этим.
После закипания уменьшите огонь и уваривайте помешивая. Чем больше диаметр кастрюли, тем быстрее результат (так увеличивается площадь выкипания).
Первые 20 минут ничего особенного не происходит. При этом постоянно мешать необходимости нет (раз в пять минут будет достаточно).
Через 20-25 минут сгущенка начнет меняться, проварите еще пять минут. Проверьте, капнув на ложку, она должна стекать медленно.
Полное время приготовления - 30-35 минут. При этом сначала сгущенка будет вам казаться все еще жидковатой, но после остывания она загустеет.
Скриншот видео: Такой будет наша сгущенка
Ингредиенты для вареной сгущенки:
- молоко - 1 л
- сахар - 3/4 ст (160 г)
- Сода - щепотка
На выходе получается 320 граммов сгущенки.
Пошаговое приготовление
Готовится эта сгущенка так же, но добавьте к молоку и сахару щепотку соды.
Процесс загущения начнется немного позже из-за меньшего количества сахара. Продолжайте уваривать сгущенку, часто перемешивая, делая огонь все меньше. Примерно через час варки сгущенка станет карамельного цвета.
Можно оставить и так, но еще минут через 15 сгущенка станет еще гуще и темнее. Соду же добавляют, чтобы в процессе варки сгущенка не потемнела слишком сильно.
Скриншот видео: Такой будет наша вареная сгущенка
Смотрите ниже подробную видеоинструкцию приготовления сгущенки.
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