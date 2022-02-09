Два вида домашней сгущенки: простой способ, после которого вы забудете о магазинной

Сгущенное молоко - любимое многими из нас лакомство из детства. Его мы добавляем в кремы для тортов, мажем на хлеб или просто едим ложками. Часто качество и состав магазинной сгущенки оставляет желать лучшего, а цена кусается.

Предлагаем вместе со Styler приготовить два вида сгущенки дома - обычную "сырую" и вареную.

Ингредиенты для сгущенного молока:

молоко - 1 л

сахар - 1 стакан неполный (200 г)

На выходе вы получите 460 граммов сгущенки.

Пошаговое приготовление сгущенки

Вылейте молоко (лучше пожирнее - 3,2%) в сотейник, высыпьте туда сахар, перемешайте.

Поставьте на огонь и доведите до кипения, приглядывайте, иногда помешивая. Первые 4-5 минут молоко будет хотеть сбежать, следите за этим.

После закипания уменьшите огонь и уваривайте помешивая. Чем больше диаметр кастрюли, тем быстрее результат (так увеличивается площадь выкипания).

Первые 20 минут ничего особенного не происходит. При этом постоянно мешать необходимости нет (раз в пять минут будет достаточно).

Через 20-25 минут сгущенка начнет меняться, проварите еще пять минут. Проверьте, капнув на ложку, она должна стекать медленно.

Полное время приготовления - 30-35 минут. При этом сначала сгущенка будет вам казаться все еще жидковатой, но после остывания она загустеет.

Скриншот видео: Такой будет наша сгущенка

Ингредиенты для вареной сгущенки:

молоко - 1 л

сахар - 3/4 ст (160 г)

Сода - щепотка

На выходе получается 320 граммов сгущенки.

Пошаговое приготовление

Готовится эта сгущенка так же, но добавьте к молоку и сахару щепотку соды.

Процесс загущения начнется немного позже из-за меньшего количества сахара. Продолжайте уваривать сгущенку, часто перемешивая, делая огонь все меньше. Примерно через час варки сгущенка станет карамельного цвета.

Можно оставить и так, но еще минут через 15 сгущенка станет еще гуще и темнее. Соду же добавляют, чтобы в процессе варки сгущенка не потемнела слишком сильно.

Скриншот видео: Такой будет наша вареная сгущенка

Смотрите ниже подробную видеоинструкцию приготовления сгущенки.