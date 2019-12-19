Затяжные магнитные бури: названы даты метеоударов в январе 2020

Магнитные бури в январе 2020 года различной степени интенсивности ожидаются в первой и во второй декаде первого месяца года. Люди в такие периоды могут испытывать раздражительность, подавленность. Кроме того, возможны приступы сильной головной боли и обострение хронических недугов. Когда стоит ждать метеоударов, кто им больше всего подвержен, и как уберечься - в материале Styler.

Что такое магнитная буря

Ученые, которые занимаются изучением влияния солнца на магнитосферу Земли, магнитными бурями называют возмущение геомагнитного поля планеты. Такие колебания могут длится от нескольки часов до нескольких суток.

Возмущенные потоки солнечного ветра достигают Земли и при взаимодействии с ее магнитосферой, могут вызывать сбои в работе техники, влияют на эмоциональное и физическое самочувствие людей.

Даты магнитных бурь в январе 2020 года

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в январе не будет сильных всплесков, но они будут продолжительными - до нескольки дней.

Магнитные колебания возможны 5, 9, 10 января, а также в период с 14 по 17 яннваря. Стоит отметить, что геомагнитная обстановка переменчива, поэтому следует внимательно следить за прогнозами исследователей.

Кто в зоне риска

Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь метеочувствительные люди, на которых буквально отражаются любые перемены погоды. Чувствуют приход магнитных бурь гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также психически нестабильные люди.

Перепады настроения, апатия, депрессивное состояние, головная боль и другие неприятные симптомы могут появляться в период магнитных бурь, причем, испытывать их может любой человек.

Как защититься от влияния магнитных бурь

Медики рекомендуют избегать в такие периоды физической активности, посвящать время отдыху и любимым занятиям.

Кроме того, в опасные даты следует воздерживаться от алкоголя, уменьшить употребление кофе и избегать стрессовых ситуаций, придерживаться питьевого режима и умеренного рациона питания. Также во время магнитной бури стоит ограничить дальние перемещения и поездки и обязательно держать под рукой необходимые лекарства.