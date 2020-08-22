Затянет тучами и зальет дождями: синоптики рассказали, где сильно ухудшится погода

Погода в Украине (Фото: УНИАН)

Погода в Украине будет неблагоприятной во многих областях

Погода в Украине в субботу, 22 августа, будет неблагоприятной во многих областях страны. Часть регионов накроет сильными грозовыми дождями и ожидается небольшое снижение температуры воздуха.

На востоке Украины переменная облачность, грозы и дожди пройдут в Днепре и Донецкой области, на остальной территории – сухо. Температура воздуха будет колебаться ночью от +14 до +17 градусов, днем столбики термометров покажут от +25 до +28 градусов.

В южных областях также пройдут грозы. Непогода захватит Херсон и Крым, в Одессе и Николаеве – переменная облачность. Ночью в регионе от +18 до +20 градусов, днем ожидается от +27 до +30 градусов, в Крыму +26 +28 градусов.

В северных областях возможен небольшой дождь ночью, днем сухо. Температура воздуха в ночные часы составит +13 +15 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

На западе Украины ожидается сухая и облачная погода, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +13 до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +27 +29 градусов.

В центральной части страны дождь пройдет в ночные часы, днем ожидается сухая погода, небольшая облачность. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +15 +17 градусов, днем от +25 до +28 градусов.

В Киеве 22 августа ожидается облачная погода, осадки в виде дождя вероятны только ночью. Температура воздуха составит +16 +18 градусов в ночные часы, днем ожидается от +24 до +26 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 22 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на выходные и рассказали, где пройдут грозы.

А также рассказывали о том, что украинцам сообщили, какая погода будет на день Независимости.