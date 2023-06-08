Затягнула сильна течія... Воїн ЗСУ врятував 130 життів від повені ціною власного життя

Під час евакуації людей із Херсонщини загинув військовий Володимир Кавуліч. Він був бійцем і начальником координаційного штабу добровольчого формування "Феміда" у складі 124 бригади ТРО.

Про це повідомила його дружина Анастасія на своїй сторінці Facebook .

Що відомо про героя

З початку російсько-української війни Володимир служив у складі добровольчих батальйонів "Січ" і "Карпатська Січ". Воїн мав позивний "Кабан".

Володимир Кавуліч був учасником революційних подій в Україні (фото: facebook.com/Валерій Черняков)

Після початку повномасштабного вторгнення став до лав Добровольчого батальйону "Феміда-Чорнобаївка", а також був начальником координаційного штабу батальйону. Крім того, брав участь у визволенні Херсона та області.

Його дружина пише, що після підриву Каховської ГЕС Володимир організував рятувальну операцію для збереження життів цивільного населення та тварин, постраждалих внаслідок техногенної катастрофи.

Військовий брав участь у визволенні Херсона та пізніше - евакуації населення (фото: facebook.com/nkrem)

Під його керівництвом було врятовано понад 130 херсонців.

Однак під час одного з виїздів човен бійців потрапив у сильну течію. Разом із Володимиром загинув його побратим на позивний "Юг".

"Він був найбільш люблячим і вірним чоловіком. Найкращим татом для нашого синочка Лева. Вова був надійним другом і побратимом. Ніякими словами не передати, те, яку він мав добру, світлу і відкриту душу. А також - сильний характер і сміливу вдачу. Він був українцем, громадянином, патріотом і націоналістом", - пише дружина захисника.

Човен "Кабана" потрапив у сильну течію (фото: facebook.com/nkrem)

Військовий Євген Карась також висловив свої співчуття стосовно втрати побратима.

"Революційна вулиця, Майдан, АТО, війна. Під його керівництвом солдати успішно евакуювали із затоплених зон близько 120 жителів Херсонщини. Човен "Кабана" та побратима "Юга" затягнуло течією під баржу. Прощавай, друже. Дякую за службу", - написав він.