Не зачепило: Собчак висміяли за безглузду витівку з "оголеними" грудьми

Ксенія Собчак (фото: flickr.com)

Собчак поділилася неоднозначним знімком

Відома телеведуча Ксенія Собчак спантеличила фанатів неоднозначним фото, чим викликала критику. Відповідний пост артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"У руках вітер не втримати P. S. Всі збільшили фотку?", - підписала Собчак.

Справа в тому, що, якщо не придивлятися, то може здатися, що телеведуча оголила груди. Однак це зовсім не так.

Собчак оголила груди і була висміяна користувачами (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Користувачі неоднозначно відреагували на публікацію Собчак. Деяким дійсно довелося збільшити фото, щоб зрозуміти, що до чого, іншим подібна витівка з боку знаменитості здалася дивною і недоречною:

Провокаторка.

Дошка.

Стьобанула так стьобанула.

Не зачепило, Ксюш. Не довелося збільшувати. Видно, що там все закрито.

Ні, видно, що майка.

А навіщо збільшувати?

Собчак оголила груди і була висміяна користувачами (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Нагадаємо, що шлюб Собчак розпався через те, що вона закрутила роман із Богомоловим. У свою чергу Віторган зустрічається з молодою актрисою Ніно Нінідзе.

Раніше повідомлялося про те, що Собчак і Віторган возз'єдналися на іспанському курорті.